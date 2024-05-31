https://ria.ru/20240531/spetstekhnika-1949712878.html

Председатель Брянской облдумы передал спецтехнику Росгвардии для задач СВО

Председатель Брянской облдумы передал спецтехнику Росгвардии для задач СВО - РИА Новости, 31.05.2024

Председатель Брянской облдумы передал спецтехнику Росгвардии для задач СВО

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот вручил сотрудникам регионального управления Росгвардии специальную технику для обеспечения безопасности... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:05

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брянская область

брянская областная дума

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сво

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот вручил сотрудникам регионального управления Росгвардии специальную технику для обеспечения безопасности жителей приграничных районов области в условиях СВО, сообщили в пресс-службе Брянской областной думы. "Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот от депутатского корпуса передал новейшую спецтехнику сотрудникам управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области для выполнения служебно-боевых задач", – говорится в сообщении. Отмечается, что Брянская область оказывает регулярную поддержку защитникам Отечества, в том числе предоставляет спецоборудование и технику для обеспечения безопасности жителей приграничных районов в связи с проведением специальной военной операции. "В Брянской областной думе проводится большая работа по поддержке военнослужащих и их семей. Это и законотворческая деятельность парламента, и регулярная гуманитарная помощь для наших защитников. Кроме того, от депутатского корпуса Брянской областной думы воинским и специальным подразделениям регулярно передается современное высокотехнологичное оборудование для выполнения служебно-боевых задач по защите жителей региона и охране границы Российской Федерации" – отметил Суббот, которого цитирует пресс-служба. Как уточняется, начальник управления Росгвардии по Брянской области Иван Ванчугов передал региональным парламентариям слова признательности от военнослужащих за существенную поддержку и огромный вклад в повышении боевой эффективности.

https://ria.ru/20231220/svo-1916894484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брянская область, брянская областная дума, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сво, гуманитарная помощь, благотворительность