Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли 2515 военных в зоне действия группировки "Центр" за неделю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
"Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника", - отмечает МО РФ.
По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град", а также 51 орудие полевой артиллерии.
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