https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949714016.html

Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю

Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю

Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:08

2024-05-31T16:17

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства."Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град", а также 51 орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)