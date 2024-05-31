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Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
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16:08 31.05.2024 (обновлено: 16:17 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949714016.html
Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю
Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю
Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:08
2024-05-31T16:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства."Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника", - отмечает МО РФ.По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град", а также 51 орудие полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 31 контратаку ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли 2515 военных в зоне действия группировки "Центр" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" в течение недели продолжили продвижение, отразив 31 контратаку штурмовых подразделений противника, ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
"Нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородское и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника", - отмечает МО РФ.
По данным Минобороны РФ, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град", а также 51 орудие полевой артиллерии.
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