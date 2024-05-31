https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949712487.html

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю

"Южная" группировка войск в течение недели улучшила положение по переднему краю, уничтожила 19 полевых складов, отразила две атаки, ВСУ потеряли до 3415... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:05

2024-05-31T16:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск в течение недели улучшила положение по переднему краю, уничтожила 19 полевых складов, отразила две атаки, ВСУ потеряли до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двенадцати соединений ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Острое, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны."Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)