https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949712487.html
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 31.05.2024
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю
"Южная" группировка войск в течение недели улучшила положение по переднему краю, уничтожила 19 полевых складов, отразила две атаки, ВСУ потеряли до 3415... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:05
2024-05-31T16:05
2024-05-31T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Южная" группировка войск в течение недели улучшила положение по переднему краю, уничтожила 19 полевых складов, отразила две атаки, ВСУ потеряли до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь бронемашин, сообщили в сводке Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двенадцати соединений ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Острое, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны."Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 3415 военных в зоне действия группировки "Юг" за неделю