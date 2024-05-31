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В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 31.05.2024 (обновлено: 15:23 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО - РИА Новости, 31.05.2024
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
Если Североатлантический альянс введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери, пишет Lidovky. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:08
2024-05-31T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
франция
мария захарова
нато
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Если Североатлантический альянс введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери, пишет Lidovky."Своих солдат на Украину планирует отправить Франция, а также к этой мысли все больше склоняется Польша и страны Прибалтики. Само намерение выглядит пугающе. &lt;…&gt; А что если НАТО действительно начала бы операцию под гипотетическим названием "Киевский щит"? &lt;…&gt; Вооруженный конфликт на Украине настолько ожесточенный, что практически сразу начались бы потери. Европейское общество, в том числе наше, нисколько не готово к тому, чтобы впервые за многие десятилетия получать своих граждан в гробах или изуродованными", — говорится в материале.Отмечается, что солдаты альянса станут приоритетной целью так же, как сейчас западная техника. При этом автор статьи напоминает, что, по многочисленным утечкам, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине."Еще одно постепенно разрушающееся табу касается отправки войск альянса на Украину", — резюмируется в статье.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949682344.html
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
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в мире, украина, чехия, франция, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Франция, Мария Захарова, НАТО
В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО

Lidovky: натовские военные вернутся с Украины в гробах или изуродованными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Если Североатлантический альянс введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери, пишет Lidovky.
"Своих солдат на Украину планирует отправить Франция, а также к этой мысли все больше склоняется Польша и страны Прибалтики. Само намерение выглядит пугающе. <…> А что если НАТО действительно начала бы операцию под гипотетическим названием "Киевский щит"? <…> Вооруженный конфликт на Украине настолько ожесточенный, что практически сразу начались бы потери. Европейское общество, в том числе наше, нисколько не готово к тому, чтобы впервые за многие десятилетия получать своих граждан в гробах или изуродованными", — говорится в материале.
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Отмечается, что солдаты альянса станут приоритетной целью так же, как сейчас западная техника. При этом автор статьи напоминает, что, по многочисленным утечкам, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине.
"Еще одно постепенно разрушающееся табу касается отправки войск альянса на Украину", — резюмируется в статье.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился.
Изображение сгенерировано ИИ
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияФранцияМария ЗахароваНАТО
 
 
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