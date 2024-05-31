https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html

В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО

В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО - РИА Новости, 31.05.2024

В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО

Если Североатлантический альянс введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери, пишет Lidovky. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:08

2024-05-31T15:23

специальная военная операция на украине

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чехия

франция

мария захарова

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Если Североатлантический альянс введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери, пишет Lidovky."Своих солдат на Украину планирует отправить Франция, а также к этой мысли все больше склоняется Польша и страны Прибалтики. Само намерение выглядит пугающе. <…> А что если НАТО действительно начала бы операцию под гипотетическим названием "Киевский щит"? <…> Вооруженный конфликт на Украине настолько ожесточенный, что практически сразу начались бы потери. Европейское общество, в том числе наше, нисколько не готово к тому, чтобы впервые за многие десятилетия получать своих граждан в гробах или изуродованными", — говорится в материале.Отмечается, что солдаты альянса станут приоритетной целью так же, как сейчас западная техника. При этом автор статьи напоминает, что, по многочисленным утечкам, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине."Еще одно постепенно разрушающееся табу касается отправки войск альянса на Украину", — резюмируется в статье.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949682344.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

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в мире, украина, чехия, франция, мария захарова, нато