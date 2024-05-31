https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949563675.html

Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР

Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2024

Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:28

2024-05-31T08:28

2024-05-31T08:29

специальная военная операция на украине

россия

луганск

часов яр

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

донбасс

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ВС РФ продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ. "Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганск

часов яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганск, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, донбасс, вооруженные силы рф