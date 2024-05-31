https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949563675.html
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2024
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:28
2024-05-31T08:28
2024-05-31T08:29
специальная военная операция на украине
россия
луганск
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
донбасс
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ВС РФ продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ. "Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганск, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР
Марочко: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Донецком направлении ВС РФ продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ.
"Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог", - сказал Марочко.