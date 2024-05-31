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Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 31.05.2024 (обновлено: 08:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949563675.html
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2024
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР
ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:28
2024-05-31T08:29
специальная военная операция на украине
россия
луганск
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
донбасс
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Донецком направлении ВС РФ продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ. "Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганск
часов яр
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россия, луганск, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили положение на Донецком направлении, заявили в ЛНР

Марочко: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ, продвигающиеся в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Донецком направлении ВС РФ продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ.
"Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог", - сказал Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганскЧасов ЯрАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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