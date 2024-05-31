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Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949562331.html
Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму
Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024
Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что специальная военная операция позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:12
2024-05-31T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что специальная военная операция позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. "Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот. "Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку "изнутри" уже упущен", - сказал Константинов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html
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в мире, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму

Глава парламента Крыма Константинов: СВО позволит "перезагрузить" Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что специальная военная операция позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле.
"Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.
"Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку "изнутри" уже упущен", - сказал Константинов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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