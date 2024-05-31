https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949562331.html

Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму

Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024

Спецоперация вернет Украине легитимность, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что специальная военная операция позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:12

2024-05-31T08:12

2024-05-31T08:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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владимир константинов

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что специальная военная операция позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. "Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот. "Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку "изнутри" уже упущен", - сказал Константинов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее во вторник президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым