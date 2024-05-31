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На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации - РИА Новости, 31.05.2024
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05:37 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/sovet_veteranov-1949555169.html
На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации
На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации - РИА Новости, 31.05.2024
На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации
Совет ветеранов специальной военной операции создан на Сахалине, информирует правительство области. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:37
2024-05-31T05:37
общество
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Совет ветеранов специальной военной операции создан на Сахалине, информирует правительство области. "В островном регионе создан совет ветеранов специальной военной операции "ЗЕВС" - "За единство, веру, свободу". В ходе встречи с ветеранами спецоперации губернатор Валерий Лимаренко поддержал создание совета, а также обсудил ключевые задачи и направления его работы", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства. По мнению властей региона, несмотря на широкий спектр помощи бойцам и их семьям, назрела необходимость в организации нового объединения. "Считаю важным, чтобы у ветеранов СВО также была возможность самостоятельно решать вопросы, не требующие прямого участия государственной машины. Речь идет о взаимной поддержке, взаимовыручке. Совет ветеранов нужен как раз для этого. Кроме того, участники организации займутся патриотическим воспитанием наших детей, будут оберегать память о погибших бойцах", - приводит пресс-служба слова главы региона. Основные задачи совета, который будет работать во всех районах Сахалинской области, - объединение ветеранов, участников специальной военной операции и всех причастных к СВО, организованное взаимодействие с другими общественными организациями, региональными и местными властями, патриотическое воспитание молодежи, участие в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
https://ria.ru/20240521/sevastopol-1947448827.html
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общество, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко
Общество, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации

Правительство Сахалина сообщило о создании совета ветеранов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Совет ветеранов специальной военной операции создан на Сахалине, информирует правительство области.
"В островном регионе создан совет ветеранов специальной военной операции "ЗЕВС" - "За единство, веру, свободу". В ходе встречи с ветеранами спецоперации губернатор Валерий Лимаренко поддержал создание совета, а также обсудил ключевые задачи и направления его работы", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.
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По мнению властей региона, несмотря на широкий спектр помощи бойцам и их семьям, назрела необходимость в организации нового объединения.
"Считаю важным, чтобы у ветеранов СВО также была возможность самостоятельно решать вопросы, не требующие прямого участия государственной машины. Речь идет о взаимной поддержке, взаимовыручке. Совет ветеранов нужен как раз для этого. Кроме того, участники организации займутся патриотическим воспитанием наших детей, будут оберегать память о погибших бойцах", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Основные задачи совета, который будет работать во всех районах Сахалинской области, - объединение ветеранов, участников специальной военной операции и всех причастных к СВО, организованное взаимодействие с другими общественными организациями, региональными и местными властями, патриотическое воспитание молодежи, участие в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
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ОбществоСахалинСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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