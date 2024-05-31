На Сахалине создали совет ветеранов спецоперации
Правительство Сахалина сообщило о создании совета ветеранов СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая - РИА Новости. Совет ветеранов специальной военной операции создан на Сахалине, информирует правительство области.
"В островном регионе создан совет ветеранов специальной военной операции "ЗЕВС" - "За единство, веру, свободу". В ходе встречи с ветеранами спецоперации губернатор Валерий Лимаренко поддержал создание совета, а также обсудил ключевые задачи и направления его работы", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.
По мнению властей региона, несмотря на широкий спектр помощи бойцам и их семьям, назрела необходимость в организации нового объединения.
"Считаю важным, чтобы у ветеранов СВО также была возможность самостоятельно решать вопросы, не требующие прямого участия государственной машины. Речь идет о взаимной поддержке, взаимовыручке. Совет ветеранов нужен как раз для этого. Кроме того, участники организации займутся патриотическим воспитанием наших детей, будут оберегать память о погибших бойцах", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Основные задачи совета, который будет работать во всех районах Сахалинской области, - объединение ветеранов, участников специальной военной операции и всех причастных к СВО, организованное взаимодействие с другими общественными организациями, региональными и местными властями, патриотическое воспитание молодежи, участие в культурных, спортивных и военно-патриотических мероприятиях.
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