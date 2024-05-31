https://ria.ru/20240531/soveschanie-1949643143.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 31.05.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:02

2024-05-31T13:02

2024-05-31T13:02

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин