https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость

ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость - РИА Новости, 31.05.2024

ИКЕА промахнулась: Скандинавия жестоко поплатилась за русофобию и глупость

В рамках торжественного визита в Швецию президента Финляндии, приуроченного к вступлению двух стран в НАТО, король Швеции Карл XVI Густав заявил, что "Швеция и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:08

швеция

россия

финляндия

владимир путин

йоулупукки

нато

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В рамках торжественного визита в Швецию президента Финляндии, приуроченного к вступлению двух стран в НАТО, король Швеции Карл XVI Густав заявил, что "Швеция и Финляндия делают исторический выбор" и это означает "возможности для консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее".Полярные рябчики в фирменном брусничном соусе вздрогнули от залпов шампанского, открывающих для младонатовцев новую эру — эру устрашения России и возвращения под зонтиком НАТО былого величия, когда Мазепа был зеленее, а линия Маннергейма была еще ого-го.Скандинавы с нетерпением ждали от России истеричного битья тарелок, слез, угроз и выдирания волос по поводу ухода "ИКЕА" и масла "Валио", а также громких воинственных заявлений Минобороны России, чтобы показать пальцем — вот, мы же вам говорили: Москва нам угрожает!Однако время шло, а Россия угрожать все не спешила. Мало того, президент Владимир Путин, обсудив на саммите ОДКБ с коллегами самое важное, в разделе "не очень важное" сказал, что решение Хельсинки и Стокгольма по шкале Рихтера для России находится в районе "полный штиль": "Что касается расширения за счет новых членов альянса — Финляндии и Швеции, то у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает".Миллиардные доходы "ИКЕА" и шведско-финского импорта и туризма, не моргнув глазом, ушли отечественным производителям, а вроде как халявный натовский зонтик вдруг начал требовать компенсаций за абсолютную защиту и свежесть целый день.Военные бюджеты Швеции и Финляндии начали расти как волосы у английского экс-премьера Джонсона — десятками процентов в месяц, и шведско-финские дети уже начали писать письма Йоулупукки с вежливой просьбой уточнить, в это Рождество на фоне усыхания скандинавского благополучия будут ли подарки в принципе, или будем просто Коран жечь?И тут в рекламную паузу шведам и финнам позвонили американцы и вместо "Как дела?" на чистом скандинавском сказали: "А сейчас слушайте сюда. Теперь будете ежемесячно проводить военные учения, чтобы нервировать русских. Расходы — за ваш счет. Также запишите банковские реквизиты для перевода нескольких миллиардов помощи Украине. О следующем транше сообщим телеграммой. Кроме того, готовьте бюджет для строительства военной супербазы на острове Готланд: нам надо запереть русских в Балтийском море. Вернее, надо его защитить. Вы еще не знаете, что русские хотят на него напасть? А также с вас еще инвестиции в военную логистику НАТО: у нас военный "шенген" горит, нужна хорошая ветка от Берлина до Хельсинки — танки возить со всеми удобствами. И да, срочно ремонтируйте существующие базы и стройте новые для нашего военного контингента. Кстати, поздравляем: мы планируем разместить на вашей территории ядерное оружие. Как "какое"?! В последний раз: самое мирное в мире! Короче, расслабьтесь, все будет очень хорошо, вы же теперь в НАТО".Стараясь не обращать внимания на холодок в области пупка, шведы и финны бросились читать документы, которые они на радостях вступления в НАТО подписали.В документах было обнаружено много интересного. Например, в соглашении с США от декабря 2023 года было сказано, что американцы получают полный доступ к ряду военных баз и инфраструктурных объектов в Швеции и Финляндии, и прописаны первые шаги по размещению там ракетного оружия. В другом соглашении шведское правительство согласилось разместить у себя "не менее 17 военных баз" НАТО (при этом Швеция передала все права и контроль над базами американцам, которые будут действовать под юрисдикцией США, а не Швеции). Остальные документы были не менее жизнеутверждающими.Посмотрев на карту с базами, шведы и финны увидели, что в случае даже неядерного удара по ним России в этом краю потом смогут более-менее сносно жить только северные олени, да и то там, где ягель будет несильно обожжен.Шведский премьер Ульф Кристерссон, который на церемонии вступления в НАТО пообещал соблюдать ценности альянса и "стремиться к единству, солидарности и разделению ответственности", робко спросил у американцев: "А как же разделение ответственности? Базы ваши, а если что — распылят на атомы нас! Народ вот волнуется, что им сказать?"Американцы сказали: "Секунду" — и повесили трубку.И вот вчера из пресс-службы внешней разведки России пришла информация, что американский Госдеп придумал, как сохранить у шведов и финнов нужный тонус и избавить их от лишних мыслей. По задумке американского внешнеполитического ведомства, в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, демонстрирующих "серьезность российской угрозы". Целевая аудитория — население Швеции и Финляндии. Инфлюенсеры — высокопоставленные шведские и финские политики.Главные тезисы — бессмысленные, но убедительные: "Россия ускоряет свою милитаризацию — и это угроза", "Россия опережает Запад в производстве вооружений — и это угроза", "Россия положила глаз на Готланд — и это угроза", "После Украины Россия двинется дальше — и это угроза" и так далее.А раз угроза — добро пожаловать в новый прекрасный мир. Например, правительство Швеции дало поручение обновить инструкцию жителям на случай войны и призвало их запастись консервами, водой, медикаментами и радиоприемниками перед возможным "вооруженным конфликтом". Как сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин, необходимость в этом обусловлена "серьезной ситуацией с политикой безопасности и членством Швеции в НАТО", то есть все идет по плану, мы же этого и хотели, верно?А чтобы перепуганные, вернее, успокоенные жители не расслаблялись и точно знали, кто у них враг, и ничего не перепутали, Комиссия по обороне Швеции выкатила документ, согласно которому в случае чего предполагается мобилизация всех военных и гражданских ресурсов в течение одной недели.Но главным успокоителем выступил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, который объявил, что под зонтиком бояться ну совершенно нечего, и призвал шведов "морально готовиться к войне".То есть, как мы видим, шведы и финны удачно купили входной билет в НАТО за рубль, а выходные не предусмотрены в принципе. Что касается России, то наше руководство мудро решило не тратиться на милитаризацию региона, раз любой вооруженный конфликт со страной НАТО (даже "новой"), скорее всего, очень быстро перерастет в обмен ядерными ударами, и просто и лаконично внесло нужные изменения в документ "Планирование нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции".Этого более чем достаточно, если самыми разумными и дальновидными существами в соответствующих странах являются олени.

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https://ria.ru/20240530/germaniya-1949449897.html

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швеция, россия, финляндия, владимир путин, йоулупукки, нато, икеа, одкб, аналитика