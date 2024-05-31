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Сийярто раскритиковал идею НАТО выделять Украине 40 миллиардов евро в год - РИА Новости, 31.05.2024
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15:59 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/siyyarto-1949709929.html
Сийярто раскритиковал идею НАТО выделять Украине 40 миллиардов евро в год
Сийярто раскритиковал идею НАТО выделять Украине 40 миллиардов евро в год - РИА Новости, 31.05.2024
Сийярто раскритиковал идею НАТО выделять Украине 40 миллиардов евро в год
В НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит, заявил министр иностранных... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:59
2024-05-31T15:59
в мире
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петер сийярто
сергей лавров
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. В НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Руководство НАТО работает над долгосрочными финансовыми обязательствами. Сейчас предложение заключается в том, чтобы в год собирать по 16 тысяч миллиардов форинтов (около 41 миллиарда евро - ред.). В качестве причины называется то, что для достижения мира необходимо принять на себя долгосрочные военные обязательства. Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО в Праге, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, последние два года и вся история показывают, что это ошибочное и необоснованное ожидание. "Разумеется, я сказал, что Венгрия примет финансовые обязательства только в том случае, если они касаются основной функции НАТО в соответствии с Вашингтонским договором. А сбор денег для повышения подготовки Украины не относятся к основным целям НАТО. НАТО - оборонительный альянс, и на него никто не нападал, так что нет оборонительной задачи. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО", - отметил Сийярто. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/blinken-1949708822.html
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в мире, украина, россия, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, НАТО
Сийярто раскритиковал идею НАТО выделять Украине 40 миллиардов евро в год

Сийярто: идея выделять Украине по €40 млрд в год противоречит правилам НАТО

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 мая - РИА Новости. В НАТО предложили выделять Киеву по 40 миллиардов евро в год, это противоречит правилам альянса, поскольку Украина туда не входит, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Руководство НАТО работает над долгосрочными финансовыми обязательствами. Сейчас предложение заключается в том, чтобы в год собирать по 16 тысяч миллиардов форинтов (около 41 миллиарда евро - ред.). В качестве причины называется то, что для достижения мира необходимо принять на себя долгосрочные военные обязательства. Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО в Праге, выступление транслировал телеканал М1.
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По его словам, последние два года и вся история показывают, что это ошибочное и необоснованное ожидание.
"Разумеется, я сказал, что Венгрия примет финансовые обязательства только в том случае, если они касаются основной функции НАТО в соответствии с Вашингтонским договором. А сбор денег для повышения подготовки Украины не относятся к основным целям НАТО. НАТО - оборонительный альянс, и на него никто не нападал, так что нет оборонительной задачи. Это уже задача атаки и нападения, что не относится к основным функциям НАТО", - отметил Сийярто.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоСергей ЛавровНАТО
 
 
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