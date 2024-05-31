https://ria.ru/20240531/servis-1949788887.html

"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками

"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 31.05.2024

"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками

"Тинькофф" заканчивает тестирование сервиса для борьбы с мошенниками. Тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:48

2024-05-31T20:48

2024-05-31T20:48

тинькофф. кредитные системы

технологии

мобильный телефон

мобильная связь

мошенники

телефонный терроризм

кибербезопасность

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Тинькофф" заканчивает тестирование сервиса для борьбы с мошенниками. Тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, сообщили РИА Новости в "Тинькофф".Как сообщалось в апреле, "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель — помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. Данный сервис является бесплатным."Раннее тестирование находится в финальной фазе, уже точно можем сказать, что проекту быть. Скоро начнем приглашать клиентов, оставивших заявки на тестирование, а также приоткрывать более широкий доступ по приглашениям", - сказал представитель "Тинькофф".Тестовые участники, как он отметил, в настоящее время в среднем разговаривают с мошенником по 20-25 минут. "Таким образом они за месяц могут вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц. Это первые итоги, и мы в ближайшее время переходим к масштабированию проекта", - подчеркнул представитель.Сервис в настоящее время тестируют несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В сутки, как рассказали в "Тинькофф", поступает более 200 тысяч звонков, но пока тестируются мощности и отрабатываются сценарии, как расширить объем канала звонков, чтобы открыть к нему доступ максимальному количеству клиентов.Итог звонка, как сообщили в "Тинькофф", зависит от сценария, который выбирает пользователь сервиса: чем более правдоподобно он общается с мошенником, тем дольше он задерживается на линии, есть примеры звонков продолжительностью более часа. При этом "до конкретных сумм разговор не доходит" и мошенникам никто из пользователей не делает переводы."Сценарии бывают разные: и довольно откровенные разговоры "за жизнь", когда мошенники не скрывают, чем они занимаются, и агрессивные разговоры, иногда сам пользователь рулетки просто устает и кладет трубку, иногда мошенник его "раскусывает" или понимает, что с этим человеком ему "не светит" и бросает трубку. В целом сейчас насчитывается более десятка сценариев", - уточнил собеседник агентства."Если "Фрод-рулетка" станет массовым продуктом и игроки будут активно вовлекаться и удерживать мошенников на линии, их время и трафик будут заняты, что в свою очередь может существенно отвлечь ресурсы мошенников и ощутимо нейтрализовать их усилия и эффективность", - добавили в "Тинькофф".

https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html

https://ria.ru/20240508/tinkoff-1944743564.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинькофф. кредитные системы, технологии, мобильный телефон, мобильная связь, мошенники, телефонный терроризм, кибербезопасность