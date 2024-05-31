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"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 31.05.2024
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20:48 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/servis-1949788887.html
"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками
"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 31.05.2024
"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками
"Тинькофф" заканчивает тестирование сервиса для борьбы с мошенниками. Тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:48
2024-05-31T20:48
тинькофф. кредитные системы
технологии
мобильный телефон
мобильная связь
мошенники
телефонный терроризм
кибербезопасность
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Тинькофф" заканчивает тестирование сервиса для борьбы с мошенниками. Тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, сообщили РИА Новости в "Тинькофф".Как сообщалось в апреле, "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель — помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. Данный сервис является бесплатным."Раннее тестирование находится в финальной фазе, уже точно можем сказать, что проекту быть. Скоро начнем приглашать клиентов, оставивших заявки на тестирование, а также приоткрывать более широкий доступ по приглашениям", - сказал представитель "Тинькофф".Тестовые участники, как он отметил, в настоящее время в среднем разговаривают с мошенником по 20-25 минут. "Таким образом они за месяц могут вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц. Это первые итоги, и мы в ближайшее время переходим к масштабированию проекта", - подчеркнул представитель.Сервис в настоящее время тестируют несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В сутки, как рассказали в "Тинькофф", поступает более 200 тысяч звонков, но пока тестируются мощности и отрабатываются сценарии, как расширить объем канала звонков, чтобы открыть к нему доступ максимальному количеству клиентов.Итог звонка, как сообщили в "Тинькофф", зависит от сценария, который выбирает пользователь сервиса: чем более правдоподобно он общается с мошенником, тем дольше он задерживается на линии, есть примеры звонков продолжительностью более часа. При этом "до конкретных сумм разговор не доходит" и мошенникам никто из пользователей не делает переводы."Сценарии бывают разные: и довольно откровенные разговоры "за жизнь", когда мошенники не скрывают, чем они занимаются, и агрессивные разговоры, иногда сам пользователь рулетки просто устает и кладет трубку, иногда мошенник его "раскусывает" или понимает, что с этим человеком ему "не светит" и бросает трубку. В целом сейчас насчитывается более десятка сценариев", - уточнил собеседник агентства."Если "Фрод-рулетка" станет массовым продуктом и игроки будут активно вовлекаться и удерживать мошенников на линии, их время и трафик будут заняты, что в свою очередь может существенно отвлечь ресурсы мошенников и ощутимо нейтрализовать их усилия и эффективность", - добавили в "Тинькофф".
https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html
https://ria.ru/20240508/tinkoff-1944743564.html
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тинькофф. кредитные системы, технологии, мобильный телефон, мобильная связь, мошенники, телефонный терроризм, кибербезопасность
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Мобильный телефон, мобильная связь, мошенники, телефонный терроризм, Кибербезопасность

"Тинькофф" закончил тестирование сервиса для борьбы с мошенниками

© iStock.com / MStudioImagesДевушка смотрит на экран смартфона на улице
Девушка смотрит на экран смартфона на улице - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / MStudioImages
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Тинькофф" заканчивает тестирование сервиса для борьбы с мошенниками. Тестирование показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников, сообщили РИА Новости в "Тинькофф".
Как сообщалось в апреле, "Тинькофф" работает над новым проектом, позволяющим россиянам бороться с телефонными мошенниками. Его цель — помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. Данный сервис является бесплатным.
«
"Раннее тестирование находится в финальной фазе, уже точно можем сказать, что проекту быть. Скоро начнем приглашать клиентов, оставивших заявки на тестирование, а также приоткрывать более широкий доступ по приглашениям", - сказал представитель "Тинькофф".
Тестовые участники, как он отметил, в настоящее время в среднем разговаривают с мошенником по 20-25 минут. "Таким образом они за месяц могут вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц. Это первые итоги, и мы в ближайшее время переходим к масштабированию проекта", - подчеркнул представитель.
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Сервис в настоящее время тестируют несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В сутки, как рассказали в "Тинькофф", поступает более 200 тысяч звонков, но пока тестируются мощности и отрабатываются сценарии, как расширить объем канала звонков, чтобы открыть к нему доступ максимальному количеству клиентов.
Итог звонка, как сообщили в "Тинькофф", зависит от сценария, который выбирает пользователь сервиса: чем более правдоподобно он общается с мошенником, тем дольше он задерживается на линии, есть примеры звонков продолжительностью более часа. При этом "до конкретных сумм разговор не доходит" и мошенникам никто из пользователей не делает переводы.
"Сценарии бывают разные: и довольно откровенные разговоры "за жизнь", когда мошенники не скрывают, чем они занимаются, и агрессивные разговоры, иногда сам пользователь рулетки просто устает и кладет трубку, иногда мошенник его "раскусывает" или понимает, что с этим человеком ему "не светит" и бросает трубку. В целом сейчас насчитывается более десятка сценариев", - уточнил собеседник агентства.
"Если "Фрод-рулетка" станет массовым продуктом и игроки будут активно вовлекаться и удерживать мошенников на линии, их время и трафик будут заняты, что в свою очередь может существенно отвлечь ресурсы мошенников и ощутимо нейтрализовать их усилия и эффективность", - добавили в "Тинькофф".
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Тинькофф. Кредитные СистемыТехнологииМобильный телефонмобильная связьмошенникителефонный терроризмКибербезопасность
 
 
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