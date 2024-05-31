Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России
Политолог дель Валь: санкции против России ослабили доминирование Запада
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование Запада, считает французский публицист и политолог Александр дель Валь, об этом он написалв колонке для издания Valeurs Actuelles.
"Главным результатом экономической войны Запада против России стало укрепление партнерства с Китаем, а затем и расширение разрыва между Западом и остальным миром... Новое сближение экономико-политических интересов между незападными странами, в центре которых находятся Россия и Китай, поставит серьезный вызов будущему доминированию Запада в глобальной системе", - пишет дель Валь.
Развивающиеся рынки уже восполнили большую часть потерь в торговле между Россией и Западом, что указывает на значительную переориентацию глобальных рынков, пишет он.
По мнению эксперта, "тотальная экономическая война" Запада против России "лишила Евросоюз его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед всем незападным миром".
"Отказ от недорогого и более экологичного российского газа в пользу газа из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США подорвал европейскую промышленность", - пишет автор, отмечая, что в ЕС теперь платят за газ в 5 раз больше, чем в США.
"Москва углубляет сотрудничество с партнерами, такими как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам в своих отношениях с Москвой. Европа - единственная в мире... пожертвовала своими промышленными конкурентными преимуществами", - подчеркнул он.
По мнению дель Валя, пытаясь навредить России, Европа сама попала в ловушку. Россия взяла инициативу на поле боя и готовит масштабное наступление на многих фронтах. Киев же испытывает острую нехватку ресурсов и людей.
Дель Валь также напоминает, что поддержка населением президента России Владимира Путина стала только сильнее, а экономический рост РФ превышает европейские показатели. Он также предупреждает, что отход от стратегии большей глобальной интеграции в итоге может привести к отказу от доллара как резервной валюты. "Россия и ее партнеры, в том числе, нефтедобывающие страны Персидского залива, Индия и страны Центральной Азии и Кавказа, не забывая и о Турции, все чаще проводят недолларовые расчеты, ослабляя тем самым американскую монополию. Даже если мы еще далеки от этого, в конечном итоге это может привести к постепенному разрушению нынешней глобальной системы регулирования, "дедолларизации"", - указывает автор.
Дель Валь также указал на аморальность санкций, которые "воспринимаются многими незападными странами как очевидное противоречие нормам права и морали, считающимся священными для Европы".
"Развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия и другие) или Центральная Азия видят в этих санкциях, которые продолжают усиливаться (14-й пакет находится в стадии разработки) и которые не оказали никакого влияния на войну, подрывание права собственности. Поэтому следует опасаться, что определенное количество стран будет все больше отказываться от углубления сотрудничества с Европой в будущем", - считает политолог.
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