https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949795391.html

Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России

Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 31.05.2024

Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России

Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:46

2024-05-31T21:46

2024-05-31T21:46

россия

китай

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владимир путин

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франция

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запад

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование Запада, считает французский публицист и политолог Александр дель Валь, об этом он написалв колонке для издания Valeurs Actuelles. "Главным результатом экономической войны Запада против России стало укрепление партнерства с Китаем, а затем и расширение разрыва между Западом и остальным миром... Новое сближение экономико-политических интересов между незападными странами, в центре которых находятся Россия и Китай, поставит серьезный вызов будущему доминированию Запада в глобальной системе", - пишет дель Валь.Развивающиеся рынки уже восполнили большую часть потерь в торговле между Россией и Западом, что указывает на значительную переориентацию глобальных рынков, пишет он. По мнению эксперта, "тотальная экономическая война" Запада против России "лишила Евросоюз его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед всем незападным миром". "Отказ от недорогого и более экологичного российского газа в пользу газа из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США подорвал европейскую промышленность", - пишет автор, отмечая, что в ЕС теперь платят за газ в 5 раз больше, чем в США. "Москва углубляет сотрудничество с партнерами, такими как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам в своих отношениях с Москвой. Европа - единственная в мире... пожертвовала своими промышленными конкурентными преимуществами", - подчеркнул он. По мнению дель Валя, пытаясь навредить России, Европа сама попала в ловушку. Россия взяла инициативу на поле боя и готовит масштабное наступление на многих фронтах. Киев же испытывает острую нехватку ресурсов и людей. Дель Валь также напоминает, что поддержка населением президента России Владимира Путина стала только сильнее, а экономический рост РФ превышает европейские показатели. Он также предупреждает, что отход от стратегии большей глобальной интеграции в итоге может привести к отказу от доллара как резервной валюты. "Россия и ее партнеры, в том числе, нефтедобывающие страны Персидского залива, Индия и страны Центральной Азии и Кавказа, не забывая и о Турции, все чаще проводят недолларовые расчеты, ослабляя тем самым американскую монополию. Даже если мы еще далеки от этого, в конечном итоге это может привести к постепенному разрушению нынешней глобальной системы регулирования, "дедолларизации"", - указывает автор. Дель Валь также указал на аморальность санкций, которые "воспринимаются многими незападными странами как очевидное противоречие нормам права и морали, считающимся священными для Европы". "Развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия и другие) или Центральная Азия видят в этих санкциях, которые продолжают усиливаться (14-й пакет находится в стадии разработки) и которые не оказали никакого влияния на войну, подрывание права собственности. Поэтому следует опасаться, что определенное количество стран будет все больше отказываться от углубления сотрудничества с Европой в будущем", - считает политолог.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

https://ria.ru/20240530/tryudo-1949445671.html

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

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