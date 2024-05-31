Рейтинг@Mail.ru
Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949795391.html
Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России
Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 31.05.2024
Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России
Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:46
2024-05-31T21:46
россия
китай
европа
владимир путин
евросоюз
франция
в мире
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование Запада, считает французский публицист и политолог Александр дель Валь, об этом он написалв колонке для издания Valeurs Actuelles. "Главным результатом экономической войны Запада против России стало укрепление партнерства с Китаем, а затем и расширение разрыва между Западом и остальным миром... Новое сближение экономико-политических интересов между незападными странами, в центре которых находятся Россия и Китай, поставит серьезный вызов будущему доминированию Запада в глобальной системе", - пишет дель Валь.Развивающиеся рынки уже восполнили большую часть потерь в торговле между Россией и Западом, что указывает на значительную переориентацию глобальных рынков, пишет он. По мнению эксперта, "тотальная экономическая война" Запада против России "лишила Евросоюз его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед всем незападным миром". "Отказ от недорогого и более экологичного российского газа в пользу газа из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США подорвал европейскую промышленность", - пишет автор, отмечая, что в ЕС теперь платят за газ в 5 раз больше, чем в США. "Москва углубляет сотрудничество с партнерами, такими как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам в своих отношениях с Москвой. Европа - единственная в мире... пожертвовала своими промышленными конкурентными преимуществами", - подчеркнул он. По мнению дель Валя, пытаясь навредить России, Европа сама попала в ловушку. Россия взяла инициативу на поле боя и готовит масштабное наступление на многих фронтах. Киев же испытывает острую нехватку ресурсов и людей. Дель Валь также напоминает, что поддержка населением президента России Владимира Путина стала только сильнее, а экономический рост РФ превышает европейские показатели. Он также предупреждает, что отход от стратегии большей глобальной интеграции в итоге может привести к отказу от доллара как резервной валюты. "Россия и ее партнеры, в том числе, нефтедобывающие страны Персидского залива, Индия и страны Центральной Азии и Кавказа, не забывая и о Турции, все чаще проводят недолларовые расчеты, ослабляя тем самым американскую монополию. Даже если мы еще далеки от этого, в конечном итоге это может привести к постепенному разрушению нынешней глобальной системы регулирования, "дедолларизации"", - указывает автор. Дель Валь также указал на аморальность санкций, которые "воспринимаются многими незападными странами как очевидное противоречие нормам права и морали, считающимся священными для Европы". "Развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия и другие) или Центральная Азия видят в этих санкциях, которые продолжают усиливаться (14-й пакет находится в стадии разработки) и которые не оказали никакого влияния на войну, подрывание права собственности. Поэтому следует опасаться, что определенное количество стран будет все больше отказываться от углубления сотрудничества с Европой в будущем", - считает политолог.
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
https://ria.ru/20240530/tryudo-1949445671.html
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
россия
китай
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, европа, владимир путин, евросоюз, франция, в мире, запад, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Китай, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Франция, В мире, Запад, Санкции в отношении России, Экономика
Французский политолог рассказал о последствиях санкций против России

Политолог дель Валь: санкции против России ослабили доминирование Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
Перейти в медиабанк
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Западные санкции против России укрепили связи Москвы и Пекина и лишили ЕС стратегических преимуществ и авторитета перед остальным миром, ослабляя доминирование Запада, считает французский публицист и политолог Александр дель Валь, об этом он написалв колонке для издания Valeurs Actuelles.
"Главным результатом экономической войны Запада против России стало укрепление партнерства с Китаем, а затем и расширение разрыва между Западом и остальным миром... Новое сближение экономико-политических интересов между незападными странами, в центре которых находятся Россия и Китай, поставит серьезный вызов будущему доминированию Запада в глобальной системе", - пишет дель Валь.
Изображение сгенерировано ИИ
Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
27 мая, 08:00
Развивающиеся рынки уже восполнили большую часть потерь в торговле между Россией и Западом, что указывает на значительную переориентацию глобальных рынков, пишет он.
По мнению эксперта, "тотальная экономическая война" Запада против России "лишила Евросоюз его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед всем незападным миром".
"Отказ от недорогого и более экологичного российского газа в пользу газа из Катара и Азербайджана и сланцевого газа из США подорвал европейскую промышленность", - пишет автор, отмечая, что в ЕС теперь платят за газ в 5 раз больше, чем в США.
"Москва углубляет сотрудничество с партнерами, такими как Китай, которые отдают приоритет экономическим интересам в своих отношениях с Москвой. Европа - единственная в мире... пожертвовала своими промышленными конкурентными преимуществами", - подчеркнул он.
По мнению дель Валя, пытаясь навредить России, Европа сама попала в ловушку. Россия взяла инициативу на поле боя и готовит масштабное наступление на многих фронтах. Киев же испытывает острую нехватку ресурсов и людей.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Трюдо убедили освободить Airbus от санкций в отношении титана из России
30 мая, 17:07
Дель Валь также напоминает, что поддержка населением президента России Владимира Путина стала только сильнее, а экономический рост РФ превышает европейские показатели. Он также предупреждает, что отход от стратегии большей глобальной интеграции в итоге может привести к отказу от доллара как резервной валюты. "Россия и ее партнеры, в том числе, нефтедобывающие страны Персидского залива, Индия и страны Центральной Азии и Кавказа, не забывая и о Турции, все чаще проводят недолларовые расчеты, ослабляя тем самым американскую монополию. Даже если мы еще далеки от этого, в конечном итоге это может привести к постепенному разрушению нынешней глобальной системы регулирования, "дедолларизации"", - указывает автор.
Дель Валь также указал на аморальность санкций, которые "воспринимаются многими незападными странами как очевидное противоречие нормам права и морали, считающимся священными для Европы".
"Развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия и другие) или Центральная Азия видят в этих санкциях, которые продолжают усиливаться (14-й пакет находится в стадии разработки) и которые не оказали никакого влияния на войну, подрывание права собственности. Поэтому следует опасаться, что определенное количество стран будет все больше отказываться от углубления сотрудничества с Европой в будущем", - считает политолог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России нужны деньги — и она нашла, где их взять
30 мая, 08:00
 
РоссияКитайЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзФранцияВ миреЗападСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала