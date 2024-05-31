https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949732148.html
Губернатор Кожемяко ответил на санкции ЕС за сотрудничество с КНДР
Губернатор Кожемяко ответил на санкции ЕС за сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 31.05.2024
Губернатор Кожемяко ответил на санкции ЕС за сотрудничество с КНДР
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в Евросоюзе нет ничего, что могло бы его туда привлечь, а введенные против него санкции ЕС за развитие... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:04
2024-05-31T17:04
2024-05-31T17:04
россия
приморский край
дальний восток
олег кожемяко
евросоюз
восточная стивидорная компания
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в Евросоюзе нет ничего, что могло бы его туда привлечь, а введенные против него санкции ЕС за развитие сотрудничества России с КНДР ему безразличны. Ранее ЕС ввел санкции против Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, об этом говорилось в публикации в официальном журнале ЕС. Сообщалось, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу. "Я в ЕС давно не езжу, там ничего нет, что туда бы влекло. У нас есть свои прекрасные места. Поэтому есть эти санкции или нет их - абсолютно безразлично. А с добрыми соседями из Корейской Народно-Демократической Республики у нас давние дружеские связи, которые возникли задолго до появления самого Евросоюза, есть сейчас и останутся после ЕС. Поэтому мы как ездили к друзьям в гости, так и дальше будем. И всегда рады их видеть на приморской земле", - сказал Кожемяко, чьи слова привел РИА Новости его пресс-секретарь Макар Руденчик. Ограничения ввели также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" за получение военных поставок из КНДР.
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
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россия, приморский край, дальний восток, олег кожемяко, евросоюз, восточная стивидорная компания, санкции в отношении россии
Россия, Приморский край, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Евросоюз, Восточная стивидорная компания, Санкции в отношении России
Губернатор Кожемяко ответил на санкции ЕС за сотрудничество с КНДР
Кожемяко заявил, что ему безразличны введенные против него санкции ЕС