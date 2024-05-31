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ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана - РИА Новости, 31.05.2024
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14:17 31.05.2024 (обновлено: 14:50 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949676815.html
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана - РИА Новости, 31.05.2024
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана
ЕС в пятницу ввел санкции против главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани за якобы военную помощь России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:17
2024-05-31T14:50
иран
евросоюз
россия
в мире
ближний восток
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел санкции против главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани за якобы военную помощь России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Там указывается, что возглавляемое Аштиани ведомство "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооруженных сил Ирана, играет огромную роль в оборонной промышленности, в том числе в производстве БПЛА". В этой связи в ЕС полагают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе якобы за имевшие место поставки иранских БПЛА.Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности в регионе Ближнего Востока и Красного моря".
https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html
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иран, евросоюз, россия, в мире, ближний восток
Иран, Евросоюз, Россия, В мире, Ближний Восток
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана за якобы военную помощь России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел санкции против главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани за якобы военную помощь России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Там указывается, что возглавляемое Аштиани ведомство "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооруженных сил Ирана, играет огромную роль в оборонной промышленности, в том числе в производстве БПЛА". В этой связи в ЕС полагают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе якобы за имевшие место поставки иранских БПЛА.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
МИД ответил на сообщения об использовании Россией оружия из Ирана и КНДР
31 января, 14:37
Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.
Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности в регионе Ближнего Востока и Красного моря".
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