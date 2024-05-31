https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949676815.html

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана - РИА Новости, 31.05.2024

ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана

ЕС в пятницу ввел санкции против главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани за якобы военную помощь России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:17

2024-05-31T14:17

2024-05-31T14:50

иран

евросоюз

россия

в мире

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС в пятницу ввел санкции против главы минобороны Ирана Мохаммада Аштиани за якобы военную помощь России, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Там указывается, что возглавляемое Аштиани ведомство "отвечает за планирование, логистику и финансирование вооруженных сил Ирана, играет огромную роль в оборонной промышленности, в том числе в производстве БПЛА". В этой связи в ЕС полагают, что министр ответственен за поддержку России, в том числе якобы за имевшие место поставки иранских БПЛА.Ограничения включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в Евросоюз.Кроме того, в санкционный список попали еще пять физлиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана "за подрыв безопасности в регионе Ближнего Востока и Красного моря".

https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

иран

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, евросоюз, россия, в мире, ближний восток