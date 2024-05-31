https://ria.ru/20240531/sanitarnaya_zona-1949549908.html

Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине

Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине

Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава российской администрации... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:19

2024-05-31T03:19

2024-05-31T08:29

специальная военная операция на украине

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владимир путин

виталий ганчев

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Я могу сказать как харьковчанин — для меня вся область родная. И для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум. Я сейчас учитываю интерес именно харьковчан, но есть еще другие люди, которые живут на оккупированной части Украины", — сказал он.В середине мая Владимир Путин заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что ответственность за происходящее на этом направлении лежит на ВСУ — Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942941834.html

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харьков

харьковская область

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в мире, россия, харьков, харьковская область, владимир путин, виталий ганчев