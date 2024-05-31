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Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:19 31.05.2024 (обновлено: 08:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/sanitarnaya_zona-1949549908.html
Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине
Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине
Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава российской администрации... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:19
2024-05-31T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
харьковская область
владимир путин
виталий ганчев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.&quot;Я могу сказать как харьковчанин — для меня вся область родная. И для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум. Я сейчас учитываю интерес именно харьковчан, но есть еще другие люди, которые живут на оккупированной части Украины&quot;, — сказал он.В середине мая Владимир Путин заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что ответственность за происходящее на этом направлении лежит на ВСУ — Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html
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в мире, россия, харьков, харьковская область, владимир путин, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Харьковская область, Владимир Путин, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, где должна пройти санитарная зона на Украине

Ганчев: санитарная зона должна пройти не менее чем в 200 км западнее Харькова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Санитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«

"Я могу сказать как харьковчанин — для меня вся область родная. И для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум. Я сейчас учитываю интерес именно харьковчан, но есть еще другие люди, которые живут на оккупированной части Украины", — сказал он.

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В середине мая Владимир Путин заявил, что у российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что ответственность за происходящее на этом направлении лежит на ВСУМосква вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
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