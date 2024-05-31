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Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене - РИА Новости, 31.05.2024
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14:21 31.05.2024 (обновлено: 15:05 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html
Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене
Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене - РИА Новости, 31.05.2024
Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене
Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ, заявила глава областного Минобразования Наталья... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:21
2024-05-31T15:05
воронеж
воронежская область
анзор музаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ, заявила глава областного Минобразования Наталья Салогубова, выступая в прямом эфире в соцсетях. "Мы ожидаем официальных результатов, которые будут следственными органами доведены до нас. Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте. Поэтому это уже закреплено решением — все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка принимающих участие в Едином государственном экзамене", — сказала она. По словам Салогубовой, Государственная экзаменационная комиссия сформировала группу для разбора происшествия, собранные ею материалы передали в Следственный комитет. Скандал в школе № 62 разразился 28 мая, перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, девочек при досмотре в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали". В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.Тем не менее региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки.
https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html
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воронеж, воронежская область, анзор музаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Воронежская область, Анзор Музаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене

Салогубова: вовлеченных в скандал на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ, заявила глава областного Минобразования Наталья Салогубова, выступая в прямом эфире в соцсетях.
"Мы ожидаем официальных результатов, которые будут следственными органами доведены до нас. Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте. Поэтому это уже закреплено решением — все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка принимающих участие в Едином государственном экзамене", — сказала она.
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29 мая, 15:05
По словам Салогубовой, Государственная экзаменационная комиссия сформировала группу для разбора происшествия, собранные ею материалы передали в Следственный комитет.
Скандал в школе № 62 разразился 28 мая, перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, девочек при досмотре в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали". В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.
Тем не менее региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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ВоронежВоронежская областьАнзор МузаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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