https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html

Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене

Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене - РИА Новости, 31.05.2024

Участников скандала на ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы на экзамене

Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ, заявила глава областного Минобразования Наталья... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:21

2024-05-31T14:21

2024-05-31T15:05

воронеж

воронежская область

анзор музаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

скандал с досмотром перед егэ в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в одной из школ Воронежа, отстранили от участия в ЕГЭ, заявила глава областного Минобразования Наталья Салогубова, выступая в прямом эфире в соцсетях. "Мы ожидаем официальных результатов, которые будут следственными органами доведены до нас. Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте. Поэтому это уже закреплено решением — все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка принимающих участие в Едином государственном экзамене", — сказала она. По словам Салогубовой, Государственная экзаменационная комиссия сформировала группу для разбора происшествия, собранные ею материалы передали в Следственный комитет. Скандал в школе № 62 разразился 28 мая, перед ЕГЭ по русскому языку. По словам очевидцев, девочек при досмотре в поисках телефонов заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки, "почти всех щупали". В областном правительстве позже заявили, что провели служебное расследование и не выявили нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен, не поступало и жалоб от учащихся.Тем не менее региональный главк Следственного комитета и местная прокуратура начали проверки.

https://ria.ru/20240529/lantratova-1949143388.html

https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949142849.html

воронеж

воронежская область

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воронеж, воронежская область, анзор музаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже