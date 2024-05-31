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В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
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14:48 31.05.2024 (обновлено: 14:55 31.05.2024)
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В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА
В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА
Один человек погиб в херсонских Днепрянах после того, как ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на группу коммунальных работников, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:48
2024-05-31T14:55
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб в херсонских Днепрянах после того, как ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на группу коммунальных работников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо."Днепряны сегодня подвергаются остервенелому нападению беспилотников противника — сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину. Вражеские операторы БПЛА намеренно атаковали группу коммунальных работников, занимавшихся уборкой территории", - говорится в сообщении.Кроме того, населённый пункт подвергся интенсивному минометному обстрелу, в результате поврежден газопровод и без газа остались 76 абонентов.
https://ria.ru/20240530/dron-1949398915.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА

Сальдо: дрон ВСУ атаковал коммунальщиков в Херсонской области, есть погибший

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб в херсонских Днепрянах после того, как ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на группу коммунальных работников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Днепряны сегодня подвергаются остервенелому нападению беспилотников противника — сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину. Вражеские операторы БПЛА намеренно атаковали группу коммунальных работников, занимавшихся уборкой территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, населённый пункт подвергся интенсивному минометному обстрелу, в результате поврежден газопровод и без газа остались 76 абонентов.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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