https://ria.ru/20240531/saldo-1949685680.html

В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА

В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024

В Днепрянах мужчина погиб при атаке БПЛА

Один человек погиб в херсонских Днепрянах после того, как ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на группу коммунальных работников, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:48

2024-05-31T14:48

2024-05-31T14:55

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек погиб в херсонских Днепрянах после того, как ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на группу коммунальных работников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо."Днепряны сегодня подвергаются остервенелому нападению беспилотников противника — сбросом с дрона украинские террористы убили 63-летнего мужчину. Вражеские операторы БПЛА намеренно атаковали группу коммунальных работников, занимавшихся уборкой территории", - говорится в сообщении.Кроме того, населённый пункт подвергся интенсивному минометному обстрелу, в результате поврежден газопровод и без газа остались 76 абонентов.

https://ria.ru/20240530/dron-1949398915.html

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2024

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в мире, вооруженные силы украины