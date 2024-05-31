https://ria.ru/20240531/rossiya-segodnya-1949764650.html
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024 - РИА Новости, 31.05.2024
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" получили награды Национальной туристической премии le"TO 2024, которая в этом году проходит при поддержке... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:09
2024-05-31T19:09
2024-05-31T19:09
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" получили награды Национальной туристической премии le"TO 2024, которая в этом году проходит при поддержке Russpass Журнала, передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Марина Первухина стала победителем в номинации "За интерес к турбизнесу", также финалистом в номинации "Туризм: аналитический взгляд". Кроме того, специального приза за глубокое освещение туристической повестки была удостоена руководитель группы "Новости Москвы" Ольга Овчинникова. Помимо этого, туристический раздел сайта РИА Новости стал финалистом в номинации "Туризм: мастер впечатлений".
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РИА Новости
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россия, общество, миа "россия сегодня"
Туризм, Россия, Общество, МИА "Россия сегодня"
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
Сотрудники "Россия сегодня" получили Национальную туристичекую премию le"TO 2024