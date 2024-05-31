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Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024 - РИА Новости, 31.05.2024
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Туризм
 
19:09 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/rossiya-segodnya-1949764650.html
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024 - РИА Новости, 31.05.2024
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024
Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" получили награды Национальной туристической премии le"TO 2024, которая в этом году проходит при поддержке... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:09
2024-05-31T19:09
туризм
россия
общество
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" получили награды Национальной туристической премии le"TO 2024, которая в этом году проходит при поддержке Russpass Журнала, передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Марина Первухина стала победителем в номинации "За интерес к турбизнесу", также финалистом в номинации "Туризм: аналитический взгляд". Кроме того, специального приза за глубокое освещение туристической повестки была удостоена руководитель группы "Новости Москвы" Ольга Овчинникова. Помимо этого, туристический раздел сайта РИА Новости стал финалистом в номинации "Туризм: мастер впечатлений".
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россия, общество, миа "россия сегодня"
Туризм, Россия, Общество, МИА "Россия сегодня"
Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили награды le"TO 2024

Сотрудники "Россия сегодня" получили Национальную туристичекую премию le"TO 2024

Здание медиагруппы "Россия сегодня"
Здание медиагруппы Россия сегодня
Здание медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" получили награды Национальной туристической премии le"TO 2024, которая в этом году проходит при поддержке Russpass Журнала, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости Марина Первухина стала победителем в номинации "За интерес к турбизнесу", также финалистом в номинации "Туризм: аналитический взгляд". Кроме того, специального приза за глубокое освещение туристической повестки была удостоена руководитель группы "Новости Москвы" Ольга Овчинникова. Помимо этого, туристический раздел сайта РИА Новости стал финалистом в номинации "Туризм: мастер впечатлений".
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