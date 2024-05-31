https://ria.ru/20240531/rospotrebnadzor-1949539771.html
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в Европе
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в Европе - РИА Новости, 31.05.2024
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в Европе
Данные ВОЗ о заболеваемости корью в странах ЕС вызывают сомнения, так как Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:36
2024-05-31T00:36
2024-05-31T07:34
россия
европа
украина
воз
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Данные ВОЗ о заболеваемости корью в странах ЕС вызывают сомнения, так как Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года.В Роспотребнадзоре назвали данные ВОЗ сомнительными из-за наплыва в Европу беженцев с Украины, где в последние десятилетия вакцинация населения от инфекций, в том числе от кори, проводилась плохо.При этом именно мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится, указали в ведомстве.Так, за 2023 год ВОЗ опубликованы сведения по Бельгии о 77 случаях кори, Франции — о 118 случаях, Германии — о 81 случае, однако в ЕС только в 2023 году въехало более 330 тысяч мигрантов, из них около 100 тысяч человек (30%) — в Германию и во Францию, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него, пояснили в пресс-службе.Для контроля иммунитета у привитых в России ежегодно обследуется более 60 тысяч человек из разных возрастных групп, на сегодняшний день иммунная прослойка в целом достаточная, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
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россия, европа, украина, воз, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Европа, Украина, ВОЗ, Евросоюз, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в Европе
Роспотребнадзор: данные ВОЗ о заболеваемости корью в Европе вызывают сомнения
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Данные ВОЗ о заболеваемости корью в странах ЕС вызывают сомнения, так как Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее издание РБК
со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия
заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года.
В Роспотребнадзоре назвали данные ВОЗ сомнительными из-за наплыва в Европу беженцев с Украины, где в последние десятилетия вакцинация населения от инфекций, в том числе от кори, проводилась плохо.
При этом именно мигранты являются основными источниками инфекции, а в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится, указали в ведомстве.
Так, за 2023 год ВОЗ опубликованы сведения по Бельгии
о 77 случаях кори, Франции
— о 118 случаях, Германии
— о 81 случае, однако в ЕС только в 2023 году въехало более 330 тысяч мигрантов, из них около 100 тысяч человек (30%) — в Германию и во Францию, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него, пояснили в пресс-службе.
Для контроля иммунитета у привитых в России ежегодно обследуется более 60 тысяч человек из разных возрастных групп, на сегодняшний день иммунная прослойка в целом достаточная, уточнили в ведомстве.