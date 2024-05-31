https://ria.ru/20240531/rosneft-1949541239.html

"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал

"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал - РИА Новости, 31.05.2024

"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:55

2024-05-31T00:55

2024-05-31T01:49

экономика

роснефть

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в четвертом квартале 2023 года, а EBITDA - 857 миллиардов рублей против 602 миллиардов рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в первом квартале 2024 года выросла до 399 миллиардов рублей, что в основном объясняется ростом EBITDA", - объяснила "Роснефть". Выручка в первом квартале составила 2,594 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом на 1,7%. Компания не приводит динамику в годовом выражении. Однако, согласно ее предыдущим отчетам, чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2023 года составила 323 миллиарда рублей, а EBITDA - 672 миллиарда рублей. Выручка была на уровне 1,823 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html

https://ria.ru/20231106/rosneft-1907740202.html

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экономика, роснефть