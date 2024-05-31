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"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал - РИА Новости, 31.05.2024
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00:55 31.05.2024 (обновлено: 01:49 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rosneft-1949541239.html
"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал
"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал - РИА Новости, 31.05.2024
"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:55
2024-05-31T01:49
экономика
роснефть
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в четвертом квартале 2023 года, а EBITDA - 857 миллиардов рублей против 602 миллиардов рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в первом квартале 2024 года выросла до 399 миллиардов рублей, что в основном объясняется ростом EBITDA", - объяснила "Роснефть". Выручка в первом квартале составила 2,594 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом на 1,7%. Компания не приводит динамику в годовом выражении. Однако, согласно ее предыдущим отчетам, чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2023 года составила 323 миллиарда рублей, а EBITDA - 672 миллиарда рублей. Выручка была на уровне 1,823 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html
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экономика, роснефть
Экономика, Роснефть
"Роснефть" отчиталась о чистой прибыли за I квартал

Прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале выросла до 399 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип "Роснефти"
Логотип Роснефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип "Роснефти". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2024 года составила 399 миллиардов рублей против 191 миллиарда рублей в четвертом квартале 2023 года, а EBITDA - 857 миллиардов рублей против 602 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", в первом квартале 2024 года выросла до 399 миллиардов рублей, что в основном объясняется ростом EBITDA", - объяснила "Роснефть".
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Выручка в первом квартале составила 2,594 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с четвертым кварталом на 1,7%.
Компания не приводит динамику в годовом выражении. Однако, согласно ее предыдущим отчетам, чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2023 года составила 323 миллиарда рублей, а EBITDA - 672 миллиарда рублей. Выручка была на уровне 1,823 триллиона рублей.
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