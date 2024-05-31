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Результаты ЕГЭ 2024: когда будут известны результаты, где посмотреть, даты публикации
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11:50 31.05.2024 (обновлено: 11:54 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rezultaty-1736539876.html
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2024: график публикации результатов
Результаты ЕГЭ 2024: когда будут известны результаты, где посмотреть, даты публикации
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2024: график публикации результатов
Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:50
2024-05-31T11:54
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов экзаменов, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2024 — в материале РИА Новости. График публикации результатов ЕГЭ 2024В письме Рособрнадзора от 22.04.2024 N 10-119 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2023 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.Сколько длится обработка результатовНепосредственно проверка ответов на задания экзаменационной работы длится от 1 до 6 дней в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.Затем утвержденные результаты экзамена поступают в школы, а также профильные органы власти.Ознакомление участников экзамена с результатами ЕГЭ происходит в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления в сфере образования.Где и как узнать результаты ЕГЭОбычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг.Проверка результатов ЕГЭЗадания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют эксперты предметных комиссий по соответствующим учебным предметам. Развернутые ответы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка. Сроки подачи апелляцииАпелляция бывает двух видов: по поводу нарушений процедуры экзамена и выставленных баллов. Если была нарушена процедура экзамена, какие-то технические обстоятельства помешали выполнить экзаменационную работу, апелляцию необходимо подать в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Она будет рассмотрена в течение двух дней, в случае ее удовлетворения результат экзамена аннулируется и участник сдает его повторно в резервный день.Во втором случае подать заявление на пересмотр баллов можно в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Конфликтная комиссия должна рассмотреть ее в течение четырех рабочих дней. При отклонении апелляции выставленные баллы останутся неизменными. При удовлетворении они могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
https://ria.ru/20240531/ege-1734473764.html
https://ria.ru/20210603/ege-1735501889.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, СН_Образование, Социальный навигатор

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2024: график публикации результатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оглавление
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов экзаменов, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2024 — в материале РИА Новости.

График публикации результатов ЕГЭ 2024

В письме Рособрнадзора от 22.04.2024 N 10-119 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2023 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.

Экзамен

Дата экзамена

Завершение обработки экзаменационных работ на региональном уровне (не позднее указанной даты)

Обработка экзаменационных работ на федеральном уровне и направление результатов ГИА-11 в регионы (не позднее указанной даты)

Утверждение результатов ГИА-11 ГЭК (не позднее указанной даты)

География, Литература, Химия

23.05 (чт)

27.05 (пн)

04.06 (вт)

05.06 (ср)

Русский язык

28.05 (вт)

03.06 (пн)

11.06 (вт)

13.06 (чт)

Математика

(базовый уровень)

31.05 (пт)

03.06 (пн)

11.06 (вт)

13.06 (чт)

Математика (профильный уровень)

31.05 (пт)

04.06 (вт)

13.06 (чт)

14.06 (пт)

Обществознание, физика

04.06 (вт)

08.06 (сб)

18.06 (вт)

19.06 (ср)

Информатика

07.06 (пт)

09.06 (вс)

18.06 (вт)

19.06 (ср)

Иностранные языки (устно)

07.06 (пт)

11.06 (вт)

24.06 (пн)

25.06 (вт)

Информатика

08.06 (сб)

10.06 (пн)

19.06 (ср)

20.06 (чт)

Иностранные языки (устно)

08.06 (сб)

12.06 (ср)

24.06 (пн)

25.06 (вт)

История, Биология, Иностранные языки (письменно)

11.06 (вт)

14.06 (пт)

24.06 (пн)

25.06 (вт)

Резерв

География, Литература, Физика, Обществознание

13.06 (чт)

16.06 (вс)

24.06 (пн)

25.06 (вт)

Резерв

Русский язык

17.06 (пн)

20.06 (чт)

27.06 (чт)

28.06 (пт)

Резерв

История, Иностранные языки (устно), Химия

18.06 (вт)

21.06 (пт)

28.06 (пт)

29.06 (сб)

Резерв

Иностранные языки (письменно), Биология, Информатика

19.06 (ср)

22.06 (сб)

28.06 (пт)

29.06 (сб)

Резерв

Математика (базовый уровень), Математика (профильный уровень)

20.06 (чт)

23.06 (вс)

28.06 (пт)

29.06 (сб)

Резерв

Все учебные предметы

21.06 (пт)

24.06 (пн)

29.06 (сб)

01.07 (пн)

Резерв

Информатика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия

04.07 (чт)

07.07 (вс)

12.07 (пт)

13.07 (сб)

Резерв

Иностранные языки (письменно)

04.07 (чт)

07.07 (вс)

15.07 (пн)

16.07 (вт)

Резерв

Иностранные языки (устно), Биология, География, История, Литература, Математика

05.07 (пт)

08.07 (пн)

15.07 (пн)

16.07 (вт)

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге
Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Преподаватель в классе перед началом единого государственного экзамена по химии в школе №200 в Екатеринбурге

Сколько длится обработка результатов

Непосредственно проверка ответов на задания экзаменационной работы длится от 1 до 6 дней в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.
Расписание ЕГЭ-2024
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
11:27
Затем утвержденные результаты экзамена поступают в школы, а также профильные органы власти.
Ознакомление участников экзамена с результатами ЕГЭ происходит в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления в сфере образования.

Где и как узнать результаты ЕГЭ

Обычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг.
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Минимальные баллы ЕГЭ-2024: порог для получения аттестата и поступления
3 июня 2021, 19:09

Проверка результатов ЕГЭ

Задания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют эксперты предметных комиссий по соответствующим учебным предметам. Развернутые ответы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕдиный госэкзамен по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Единый госэкзамен по русскому языку

Сроки подачи апелляции

Апелляция бывает двух видов: по поводу нарушений процедуры экзамена и выставленных баллов. Если была нарушена процедура экзамена, какие-то технические обстоятельства помешали выполнить экзаменационную работу, апелляцию необходимо подать в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Она будет рассмотрена в течение двух дней, в случае ее удовлетворения результат экзамена аннулируется и участник сдает его повторно в резервный день.
Во втором случае подать заявление на пересмотр баллов можно в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Конфликтная комиссия должна рассмотреть ее в течение четырех рабочих дней. При отклонении апелляции выставленные баллы останутся неизменными. При удовлетворении они могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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