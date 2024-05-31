https://ria.ru/20240531/rezultaty-1736539876.html

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2024: график публикации результатов

Результаты ЕГЭ 2024: когда будут известны результаты, где посмотреть, даты публикации

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2024: график публикации результатов

Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:50

2024-05-31T11:50

2024-05-31T11:54

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Результаты ЕГЭ — это оценка знаний выпускника по тому или иному предмету, которая необходима для поступления в высшее учебное заведение. О том, сколько ждать итогов экзаменов, и о графике публикации результатов ЕГЭ 2024 — в материале РИА Новости. График публикации результатов ЕГЭ 2024В письме Рособрнадзора от 22.04.2024 N 10-119 представлен график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2023 году. При этом государственные экзаменационные комиссии вправе утвердить результаты экзаменов и ознакомить с ними участников итоговой аттестации ранее указанных в графике сроков.Сколько длится обработка результатовНепосредственно проверка ответов на задания экзаменационной работы длится от 1 до 6 дней в зависимости от предмета. После получения данных из всех субъектов России уполномоченная организация проводит централизованную проверку экзаменационных работ. Она завершается не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения результатов обработки экзамена. После этого они передаются в Государственную экзаменационную комиссию региона, председатель которой их утверждает в течение одного рабочего дня.Затем утвержденные результаты экзамена поступают в школы, а также профильные органы власти.Ознакомление участников экзамена с результатами ЕГЭ происходит в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления в сфере образования.Где и как узнать результаты ЕГЭОбычно результаты экзамена вывешивают в школах после их публикации. Их также можно узнать с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора. На этом интернет-ресурсе нужно будет ввести ФИО, номер паспорта или код регистрации, указать регион, на территории которого человек проходил ЕГЭ, затем дать согласие на обработку персональных данных. Кроме этого, результаты доступны на портале Госуслуг.Проверка результатов ЕГЭЗадания единого государственного экзамена с кратким ответом проверяются автоматически. Ответы на задания, где нужен развернутый ответ, в том числе устный, проверяют эксперты предметных комиссий по соответствующим учебным предметам. Развернутые ответы смотрят два эксперта. В случае существенного расхождения в выставленных ими баллах назначается третья проверка. Сроки подачи апелляцииАпелляция бывает двух видов: по поводу нарушений процедуры экзамена и выставленных баллов. Если была нарушена процедура экзамена, какие-то технические обстоятельства помешали выполнить экзаменационную работу, апелляцию необходимо подать в тот же день, не покидая экзаменационный пункт. Она будет рассмотрена в течение двух дней, в случае ее удовлетворения результат экзамена аннулируется и участник сдает его повторно в резервный день.Во втором случае подать заявление на пересмотр баллов можно в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации результатов экзамена. Для подобной процедуры необходимо соответствующее заявление в двух экземплярах, бланк выдает школа-организатор ЕГЭ. Конфликтная комиссия должна рассмотреть ее в течение четырех рабочих дней. При отклонении апелляции выставленные баллы останутся неизменными. При удовлетворении они могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

https://ria.ru/20240531/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20210603/ege-1735501889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор