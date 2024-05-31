https://ria.ru/20240531/rekomendatsii-1949551821.html

СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары

СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары

Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T04:04

2024-05-31T04:04

2024-05-31T04:32

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием, сообщает газета New York Times. "Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - пишет издание. Как сказано в публикации, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. "По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в госдепартаменте, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240531/rakety-1949551152.html

https://ria.ru/20240531/nato-1949550245.html

https://ria.ru/20240531/kongressmen-1949547704.html

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в мире, россия, украина, европа, ллойд остин, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато