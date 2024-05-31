Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 31.05.2024 (обновлено: 04:32 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rekomendatsii-1949551821.html
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием, сообщает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:04
2024-05-31T04:32
в мире
россия
украина
европа
ллойд остин
джо байден
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием, сообщает газета New York Times. "Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - пишет издание. Как сказано в публикации, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. "По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости сообщили в госдепартаменте, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/rakety-1949551152.html
https://ria.ru/20240531/nato-1949550245.html
https://ria.ru/20240531/kongressmen-1949547704.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, ллойд остин, джо байден, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Ллойд Остин, Джо Байден, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары

NYT: США передадут Киеву рекомендации, куда в РФ можно бить американским оружием

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации, описывающие цели в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием, сообщает газета New York Times.
"Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник", - пишет издание.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет
03:54
Как сказано в публикации, глава военного ведомства Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.
"По словам чиновников, именно генерал Каволи передал это решение Украине", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости сообщили в госдепартаменте, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
НАТО сегодня фактически участвует в конфликте на Украине, заявил эксперт
03:23
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена
02:34
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаЛлойд ОстинДжо БайденВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала