https://ria.ru/20240531/reestr-1949791529.html

Дунцову* и Литвинович* внесли в реестр иноагентов

Дунцову* и Литвинович* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 31.05.2024

Дунцову* и Литвинович* внесли в реестр иноагентов

Минюст РФ признал иностранными агентами Екатерину Дунцову*, Марину Литвинович*, интернет-проект "SOTA"**, проект "Republic"**, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:07

2024-05-31T21:07

2024-05-31T22:07

россия

екатерина дунцова

марина литвинович

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минюст РФ признал иностранными агентами Екатерину Дунцову*, Марину Литвинович*, интернет-проект "SOTA"**, проект "Republic"**, говорится в сообщении ведомства."Тридцать первого мая 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены ... Е.С. Дунцова*, .... М.А. Литвинович*, интернет-проект "SOTA"**, проект "Republiс"**, - говорится в сообщении.Уточняется, что Екатерина Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступала против СВО, а также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России.Как сообщает Минюст, Марина Литвинович* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях, привлекалась к ответственности по части 1 статьи 20.3 Кодекса РФ об административных нарушениях ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами"), а также участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами.По данным ведомства, интернет-проект "SOTA"** выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, государственных органов власти, а также ВС России. Публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Интернет-проект реализуется неправительственной иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Кроме того, ряд сотрудников интернет-проекта – лица, включенные в реестр иноагентов, проживающие за пределами РФ.Проект "Republic"**, согласно данным Минюста, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, проект участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны. Уточняется, что главный редактор проекта включен в реестр иноагентов, проживает за пределами России.В список также внесены Павел Иванов*, Мария Андреева* и движение "Путь домой"***.В сообщении ведомства указывается, что Павел Иванов* неоднократно организовывал несанкционированные публичные акции и участвовал в них. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов."М. Б. Андреева* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Сама участвовала и призывала других к участию в несанкционированных публичных акциях. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - отмечается в сообщении.Как сообщает министерство, движение "Путь домой"*** распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС России. Кроме того, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, призывало к участию в несанкционированных публичных акциях. Движение участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов."Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключено общество с ограниченной ответственностью "Чайка Белые Сады" (ранее – ООО "Москоу диджитал медиа")", - заключило ведомство.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов** СМИ, выполняющие функции иностранных агентов*** Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20240503/komitet-1943757818.html

https://ria.ru/20240524/bloger-1948131359.html

https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html

https://ria.ru/20240529/galkin-1949138720.html

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россия, екатерина дунцова, марина литвинович, общество