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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2024
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12:39 31.05.2024 (обновлено: 12:46 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/razgovor-1949634782.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2024
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:39
2024-05-31T12:46
владимир путин
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
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владимир путин, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Минск, Белоруссия, В мире
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин выразил признательность Лукашенко за теплый прием и гостеприимство

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Стало известно, чем Лукашенко угощал Путина во время визита в Минск
25 мая, 15:25
 
Владимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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