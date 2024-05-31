https://ria.ru/20240531/razgovor-1949634782.html

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2024

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:39

2024-05-31T12:39

2024-05-31T12:46

владимир путин

россия

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html

россия

минск

белоруссия

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владимир путин, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире