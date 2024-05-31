https://ria.ru/20240531/razgovor-1949634782.html
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - РИА Новости, 31.05.2024
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:39
2024-05-31T12:39
2024-05-31T12:46
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/lukashenko-1948324269.html
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владимир путин, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Минск, Белоруссия, В мире
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин выразил признательность Лукашенко за теплый прием и гостеприимство