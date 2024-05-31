https://ria.ru/20240531/razdel-1949719478.html

Новостной раздел Google перестал работать в России

Новостной раздел Google перестал работать в России - РИА Новости, 31.05.2024

Новостной раздел Google перестал работать в России

Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:24

2024-05-31T16:24

2024-05-31T16:36

россия

google

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.РИА Новости направило запрос в Google.

https://ria.ru/20240531/downdetector-1949720703.html

россия

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2024

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россия, google, общество