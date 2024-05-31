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Новостной раздел Google перестал работать в России - РИА Новости, 31.05.2024
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16:24 31.05.2024 (обновлено: 16:36 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/razdel-1949719478.html
Новостной раздел Google перестал работать в России
Новостной раздел Google перестал работать в России - РИА Новости, 31.05.2024
Новостной раздел Google перестал работать в России
Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:24
2024-05-31T16:36
россия
google
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.РИА Новости направило запрос в Google.
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
россия, google, общество
Россия, Google, Общество
Новостной раздел Google перестал работать в России

Новостной раздел поисковика Google перестал работать в РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.
При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.
РИА Новости направило запрос в Google.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google
Вчера, 16:30
 
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