https://ria.ru/20240531/razdel-1949719478.html
Новостной раздел Google перестал работать в России
Новостной раздел Google перестал работать в России - РИА Новости, 31.05.2024
Новостной раздел Google перестал работать в России
Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:24
2024-05-31T16:24
2024-05-31T16:36
россия
google
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.РИА Новости направило запрос в Google.
https://ria.ru/20240531/downdetector-1949720703.html
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РИА Новости
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россия, google, общество
Новостной раздел Google перестал работать в России
Новостной раздел поисковика Google перестал работать в РФ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.
При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.
РИА Новости направило запрос в Google.