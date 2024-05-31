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ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе - РИА Новости, 31.05.2024
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14:53 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/rafakh-1949687072.html
ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе
ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе - РИА Новости, 31.05.2024
ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе
Евросоюз уже приступил к подготовке возобновления работы своей гражданской миссии в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:53
2024-05-31T14:53
в мире
рафах (провинция)
египет
брюссель
петер стано
жозеп боррель
джо байден
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке возобновления работы своей гражданской миссии в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Миссия уже начала подготовку к размещению в Рафахе, но сроки будут зависеть от единогласного решения 27 членов ЕС. Также необходимо согласие сторон на местах", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник в Брюсселе в целом дали позитивную оценку идее возобновления работы миссии в Рафахе. "Министры вернутся к этому вопросу на июньской встрече в Люксембурге", - сказал Стано. Он добавил, что такая миссия может сыграть важную роль в поддержке Палестинской национальной администрации. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав. Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников. КПП был закрыт с начала операции армии Израиля в городе 7 мая. Миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе между Египтом и сектором Газ приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим".
https://ria.ru/20240530/rezolyutsiya-1949395766.html
https://ria.ru/20240529/oon-1949096432.html
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в мире, рафах (провинция), египет, брюссель, петер стано, жозеп боррель, джо байден, евросоюз, палестинская национальная администрация, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Египет, Брюссель, Петер Стано, Жозеп Боррель, Джо Байден, Евросоюз, Палестинская национальная администрация, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе

Стано: ЕС подготавливает возобновление работы гражданской миссии в Рафахе

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке возобновления работы своей гражданской миссии в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Миссия уже начала подготовку к размещению в Рафахе, но сроки будут зависеть от единогласного решения 27 членов ЕС. Также необходимо согласие сторон на местах", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
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Он напомнил, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник в Брюсселе в целом дали позитивную оценку идее возобновления работы миссии в Рафахе. "Министры вернутся к этому вопросу на июньской встрече в Люксембурге", - сказал Стано. Он добавил, что такая миссия может сыграть важную роль в поддержке Палестинской национальной администрации.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.
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Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников. КПП был закрыт с начала операции армии Израиля в городе 7 мая.
Миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе между Египтом и сектором Газ приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим".
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США и Египет договорились о доставке гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"
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В миреРафах (провинция)ЕгипетБрюссельПетер СтаноЖозеп БоррельДжо БайденЕвросоюзПалестинская национальная администрацияРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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