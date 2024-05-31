ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе
Стано: ЕС подготавливает возобновление работы гражданской миссии в Рафахе
© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Евросоюз уже приступил к подготовке возобновления работы своей гражданской миссии в Рафахе на границе сектора Газа и Египта, сообщил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Миссия уже начала подготовку к размещению в Рафахе, но сроки будут зависеть от единогласного решения 27 членов ЕС. Также необходимо согласие сторон на местах", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Он напомнил, что министры иностранных дел ЕС на встрече в понедельник в Брюсселе в целом дали позитивную оценку идее возобновления работы миссии в Рафахе. "Министры вернутся к этому вопросу на июньской встрече в Люксембурге", - сказал Стано. Он добавил, что такая миссия может сыграть важную роль в поддержке Палестинской национальной администрации.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.
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Если Израиль согласится на предложение США, то КПП "Рафах" может открыться в течение нескольких ближайших недель, сообщил газете один из её источников. КПП был закрыт с начала операции армии Израиля в городе 7 мая.
Миссия Европейского союза по оказанию помощи на границе между Египтом и сектором Газ приостановила свою деятельность в 2007 году, после того как к власти в анклаве пришло палестинское движение ХАМАС, которое в ЕС считают "террористическим".
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