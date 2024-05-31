https://ria.ru/20240531/promzona-1949609011.html

Ефимов: на части бывшей промзоны "Вагоноремонт" возведут жилье и офисы

Ефимов: на части бывшей промзоны "Вагоноремонт" возведут жилье и офисы - РИА Новости, 31.05.2024

Ефимов: на части бывшей промзоны "Вагоноремонт" возведут жилье и офисы

На 18 гектарах в бывшей промзоне "Вагоноремонт" в Москве построят жилой квартал и сформируют деловое пространство, включая технопарк, производства, офисные и... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:19

2024-05-31T14:19

2024-05-31T14:19

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. На 18 гектарах в бывшей промзоне "Вагоноремонт" в Москве построят жилой квартал и сформируют деловое пространство, включая технопарк, производства, офисные и торговые объекты, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Жилье и деловое пространство создадут на части бывшей промзоны "Вагоноремонт" поблизости от станции МЦД-1 Лианозово. Новая застройка появится благодаря реализации двух проектов комплексного развития территорий."Реорганизацию участков общей площадью около 18 гектаров проводят инвесторы. Вложения в редевелопмент проектов оцениваются почти в 34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 1,7 миллиарда рублей. Благодаря реорганизации этих площадок в Восточном Дегунине появится более 5,5 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В настоящее время по площадкам готовят градостроительную документацию. Редевелопмент территорий проводят СЗ "Артстрой" (входит в группу "Основа") и "Камотес". Ожидается, что они реализуют проекты за шесть лет.На одном из участков – площадью более 15 гектаров - построят 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи квадратных метров в рамках программы реновации, а также почти 107 тысяч "квадратов" общественно-деловой и более 25 тысяч "квадратов" промышленной недвижимости."На другом участке площадью 2,71 гектара девелопер возведет недвижимость площадью 81,3 тысячи квадратных метров, включая производственные объекты, а также технопарк, офисы и магазины", – рассказал в свою очередь руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.Он отметил, что на обеих площадках выполнят работы по озеленению и их благоустройству.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)