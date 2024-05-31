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В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте - РИА Новости, 31.05.2024
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17:32 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html
В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте
В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте - РИА Новости, 31.05.2024
В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте
Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажки Новороссийска, и передала собранные материалы в Следственный комитет, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:32
2024-05-31T17:32
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажки Новороссийска, и передала собранные материалы в Следственный комитет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в сети появились кадры из кабины лифта, где ехали две девочки и взрослый мужчина. Когда лифт останавливается, и несовершеннолетние выходят из кабины, он шлепает одну из девочек, а затем выходит за ними на их этаже. По данным краевого ГУМВД, правоохранители начали проверку по факту публикации, в которой сообщается о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. "Сотрудниками Новороссийской полиции личность злоумышленника была установлена, а собранные материалы были переданы в следственные органы для рассмотрения", - рассказал источник.
https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте

Полиция установила личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске

© Стоп-кадр камеры видеонаблюденияМужчина, шлепнувший девочку в лифте многоэтажки Новороссийска
Мужчина, шлепнувший девочку в лифте многоэтажки Новороссийска
© Стоп-кадр камеры видеонаблюдения
Мужчина, шлепнувший девочку в лифте многоэтажки Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажки Новороссийска, и передала собранные материалы в Следственный комитет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в сети появились кадры из кабины лифта, где ехали две девочки и взрослый мужчина. Когда лифт останавливается, и несовершеннолетние выходят из кабины, он шлепает одну из девочек, а затем выходит за ними на их этаже. По данным краевого ГУМВД, правоохранители начали проверку по факту публикации, в которой сообщается о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.
"Сотрудниками Новороссийской полиции личность злоумышленника была установлена, а собранные материалы были переданы в следственные органы для рассмотрения", - рассказал источник.
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ПроисшествияНовороссийск
 
 
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