https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949741781.html

В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте

В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте - РИА Новости, 31.05.2024

В Новороссийске установили личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте

Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажки Новороссийска, и передала собранные материалы в Следственный комитет, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:32

2024-05-31T17:32

2024-05-31T17:32

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажки Новороссийска, и передала собранные материалы в Следственный комитет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в сети появились кадры из кабины лифта, где ехали две девочки и взрослый мужчина. Когда лифт останавливается, и несовершеннолетние выходят из кабины, он шлепает одну из девочек, а затем выходит за ними на их этаже. По данным краевого ГУМВД, правоохранители начали проверку по факту публикации, в которой сообщается о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних. "Сотрудниками Новороссийской полиции личность злоумышленника была установлена, а собранные материалы были переданы в следственные органы для рассмотрения", - рассказал источник.

https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html

новороссийск

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2024

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происшествия, новороссийск