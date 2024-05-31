https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949614394.html

Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела

Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела - РИА Новости, 31.05.2024

Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела

Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:42

2024-05-31T11:42

2024-05-31T11:42

в мире

жкх

луганская народная республика

первомайск

вооруженные силы украины

луганскгаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949613606_0:76:618:424_1920x0_80_0_0_d8ff7d609562f06c3c8aaec4c215380e.jpg

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об обстреле. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. "Стало известно о том, что повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм города. Осколками повреждено остекление и кровля храма, а также остекление и кровля купола храма", - написал Колягин. По словам мэра, сотрудники Первомайского участка Стахановского управления "Луганскгаза", как и планировали, с самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе. "По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил Колягин.

https://ria.ru/20240224/obstrel-1929304360.html

луганская народная республика

первомайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, луганскгаз