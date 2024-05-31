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Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела - РИА Новости, 31.05.2024
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11:42 31.05.2024
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Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела
Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела - РИА Новости, 31.05.2024
Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела
Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:42
2024-05-31T11:42
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об обстреле. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. "Стало известно о том, что повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм города. Осколками повреждено остекление и кровля храма, а также остекление и кровля купола храма", - написал Колягин. По словам мэра, сотрудники Первомайского участка Стахановского управления "Луганскгаза", как и планировали, с самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе. "По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил Колягин.
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в мире, жкх, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, луганскгаз
В мире, ЖКХ, Луганская Народная Республика, Первомайск, Вооруженные силы Украины, Луганскгаз
Свято-Петро-Павловский храм в Первомайске пострадал от ночного обстрела

Мэр Колягин сообщил о повреждении Свято-Петро-Павловского храма в Первомайске

© Фото : Сергей Колягин/TelegramСвято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики, получивший повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ
Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики, получивший повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Сергей Колягин/Telegram
Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики, получивший повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Свято-Петро-Павловский храм в городе Первомайск Луганской Народной Республики получил повреждения в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал об обстреле. Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова заявила, что ВСУ атаковали город, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы.
"Стало известно о том, что повреждения получил Свято-Петро-Павловский храм города. Осколками повреждено остекление и кровля храма, а также остекление и кровля купола храма", - написал Колягин.
По словам мэра, сотрудники Первомайского участка Стахановского управления "Луганскгаза", как и планировали, с самого утра приступили к ремонтно-восстановительным работам на газопроводе.
"По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщил Колягин.
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