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Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2024
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11:35 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949612424.html
Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей
Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2024
Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей
Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:35
2024-05-31T11:35
происшествия
жкх
иркутская область
слюдянский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное надзорное ведомство. Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Установлено, что в декабре 2020 года по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" между региональным министерством экономического развития и подрядной организацией заключался госконтракт на строительство объектов дорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Подрядчику был перечислен аванс более 300 миллионов рублей. "В ходе прокурорской проверки выявлено, что в октябре 2023 года контракт по соглашению сторон расторгнут, а стоимость фактически выполненных работ составила всего 114 млн рублей. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей", - говорится в сообщении. СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240531/deputat-1949576338.html
иркутская область
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происшествия, жкх, иркутская область, слюдянский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Иркутская область, Слюдянский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей

При реализации нацпроекта из бюджета Приангарья похитили более 200 млн рублей

© Depositphotos.com / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное надзорное ведомство.
Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Установлено, что в декабре 2020 года по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" между региональным министерством экономического развития и подрядной организацией заключался госконтракт на строительство объектов дорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Подрядчику был перечислен аванс более 300 миллионов рублей.
"В ходе прокурорской проверки выявлено, что в октябре 2023 года контракт по соглашению сторон расторгнут, а стоимость фактически выполненных работ составила всего 114 млн рублей. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
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ПроисшествияЖКХИркутская областьСлюдянский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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