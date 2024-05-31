https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949612424.html

Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей

Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей - РИА Новости, 31.05.2024

Из бюджета Приангарья похитили более 200 миллионов рублей

Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:35

2024-05-31T11:35

2024-05-31T11:35

происшествия

жкх

иркутская область

слюдянский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Проверка прокуратуры в Иркутской области вскрыла хищение бюджетных средств при реализации нацпроекта в размере более 200 миллионов рублей, сообщило региональное надзорное ведомство. Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для госнужд. Установлено, что в декабре 2020 года по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" между региональным министерством экономического развития и подрядной организацией заключался госконтракт на строительство объектов дорожной инфраструктуры в Слюдянском районе. Подрядчику был перечислен аванс более 300 миллионов рублей. "В ходе прокурорской проверки выявлено, что в октябре 2023 года контракт по соглашению сторон расторгнут, а стоимость фактически выполненных работ составила всего 114 млн рублей. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей", - говорится в сообщении. СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240531/deputat-1949576338.html

иркутская область

слюдянский район

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происшествия, жкх, иркутская область, слюдянский район, следственный комитет россии (ск рф)