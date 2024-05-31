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На Камчатке возбудили дело по незаконной добыче бурого медведя браконьерами - РИА Новости, 31.05.2024
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15:58 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949709662.html
На Камчатке возбудили дело по незаконной добыче бурого медведя браконьерами
На Камчатке возбудили дело по незаконной добыче бурого медведя браконьерами - РИА Новости, 31.05.2024
На Камчатке возбудили дело по незаконной добыче бурого медведя браконьерами
УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи бурого медведя браконьерами в природном заказнике, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:58
2024-05-31T15:58
происшествия
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи бурого медведя браконьерами в природном заказнике, сообщила пресс-служба ведомства. "Отделом организации дознания УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Предварительно установлено, что в период с 23 по 24 апреля 2024 года в верховьях реки Макеевка Усть-Большерецкого района незаконно была добыта одна особь бурого медведя", - говорится в сообщении. В ходе расследования полиция устанавливает лиц, причастных к этому происшествию. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. По данным РИА Новости, речь идет о случае добычи медведя с использованием вертолета Ми-8 в границах природного заказника "Река Удочка". Ранее в министерстве природы региона сообщали, что факт браконьерства был зафиксирован гражданами на видео, которое в дальнейшем было опубликовано в социальных сетях. На нем несколько человек отстреливают животных с борта воздушного судна. Также запечатлен момент перевозки вертолетом туши медведя.
https://ria.ru/20240528/kamchatka-1948819396.html
https://radiosputnik.ru/20240528/medved-1948940624.html
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происшествия, камчатка
Происшествия, Камчатка
На Камчатке возбудили дело по незаконной добыче бурого медведя браконьерами

УМВД РФ: на Камчатке возбудили уголовное дело по факту браконьерства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бурый медведь. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая - РИА Новости. УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи бурого медведя браконьерами в природном заказнике, сообщила пресс-служба ведомства.
"Отделом организации дознания УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Предварительно установлено, что в период с 23 по 24 апреля 2024 года в верховьях реки Макеевка Усть-Большерецкого района незаконно была добыта одна особь бурого медведя", - говорится в сообщении.
Кадр видео с браконьерами, которые убили трёх медведей в камчатском заповеднике
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В ходе расследования полиция устанавливает лиц, причастных к этому происшествию. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
По данным РИА Новости, речь идет о случае добычи медведя с использованием вертолета Ми-8 в границах природного заказника "Река Удочка". Ранее в министерстве природы региона сообщали, что факт браконьерства был зафиксирован гражданами на видео, которое в дальнейшем было опубликовано в социальных сетях. На нем несколько человек отстреливают животных с борта воздушного судна. Также запечатлен момент перевозки вертолетом туши медведя.
Бурый медведь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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