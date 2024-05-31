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Житель Башкирии упал с третьего этажа, встал, зарычал и ушел - РИА Новости, 31.05.2024
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15:21 31.05.2024 (обновлено: 15:59 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949695804.html
Житель Башкирии упал с третьего этажа, встал, зарычал и ушел
Житель Башкирии упал с третьего этажа, встал, зарычал и ушел - РИА Новости, 31.05.2024
Житель Башкирии упал с третьего этажа, встал, зарычал и ушел
В башкирском городе Салават мужчина упал с высоты на скамейку, но видимых повреждений не получил, быстро встал, прорычал и ушел, следует из видео, появившегося... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:21
2024-05-31T15:59
происшествия
салават
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УФА, 31 мая — РИА Новости. В башкирском городе Салават мужчина упал с высоты на скамейку, но видимых повреждений не получил, быстро встал, прорычал и ушел, следует из видео, появившегося в соцсетях. Момент падения попал в объектив домофона "Уфанет". На записи видно, как мужчина с ревом падает на скамейку во дворе дома, встает с громким рычанием и уходит. Свидетельницей происшествия стала женщина, за кадром слышно, как она причитает. В соцсетях уточняют, что мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Ключевой улице.
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949632607.html
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происшествия, салават
Происшествия, Салават
Житель Башкирии упал с третьего этажа, встал, зарычал и ушел

В башкирском Салавате мужчина упал с 3 этажа на скамейку, встал и ушел

© Кадр видео из соцсетейМужчина в башкирском городе Салават упал с высоты на скамейку
Мужчина в башкирском городе Салават упал с высоты на скамейку
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина в башкирском городе Салават упал с высоты на скамейку. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 мая — РИА Новости. В башкирском городе Салават мужчина упал с высоты на скамейку, но видимых повреждений не получил, быстро встал, прорычал и ушел, следует из видео, появившегося в соцсетях.
Момент падения попал в объектив домофона "Уфанет". На записи видно, как мужчина с ревом падает на скамейку во дворе дома, встает с громким рычанием и уходит. Свидетельницей происшествия стала женщина, за кадром слышно, как она причитает.
В соцсетях уточняют, что мужчина выпал из окна третьего этажа дома на Ключевой улице.
Окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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ПроисшествияСалават
 
 
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