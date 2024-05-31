https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949667253.html

Жителя Тувы осудили за осквернение Вечного огня в Новосибирске

Жителя Тувы осудили за осквернение Вечного огня в Новосибирске - РИА Новости, 31.05.2024

Жителя Тувы осудили за осквернение Вечного огня в Новосибирске

Новосибирский областной суд приговорил 21-летнего уроженца республики Тува к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима за осквернение в пьяном виде Вечного огня, РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:49

происшествия

россия

ленинский район

новосибирск

новосибирский областной суд

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НОВОСИБИРСК, 31 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 21-летнего уроженца республики Тува к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима за осквернение в пьяном виде Вечного огня, сообщила прокуратура региона. Ранее сообщалось, что молодой человек, предположительно, на спор решил потушить Вечный огонь на Монументе славы в Ленинском районе Новосибирска, справив на него нужду. Подозреваемого быстро задержали полицейские. "Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Республики Тыва. Он признан виновным по части 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России)… суд назначил виновному один год восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, 23 ноября прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, подошел к чаше с Вечным огнем на Монументе Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны и "совершил действия, которыми осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества". Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240521/instalyatsiya-1947423031.html

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

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происшествия, россия, ленинский район, новосибирск, новосибирский областной суд