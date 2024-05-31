https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949632775.html

В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом

В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом - РИА Новости, 31.05.2024

В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом

Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который из хулиганских побуждений угрожал убийством незнакомой женщине, причем в качестве оружия выбрал страйкбольный РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:36

2024-05-31T12:36

2024-05-31T12:42

происшествия

мурманск

россия

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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который из хулиганских побуждений угрожал убийством незнакомой женщине, причем в качестве оружия выбрал страйкбольный автомат, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Как рассказали в полиции, в дежурную часть обратилась мурманчанка 2001 года рождения с заявлением о том, что неизвестный прохожий угрожал ей физической расправой. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что девушка возвращалась домой поздно вечером, проходя по центру города (при этом в Мурманске сейчас полярный день, солнце светит круглые сутки). В какой-то момент к ней подбежал неизвестный ей мужчина с предметом, внешне похожим на автомат, и стал эмоционально угрожать физической расправой. "Как позднее выяснилось, агрессивный мужчина был вооружен страйкбольным автоматом. Испугавшись угроз незнакомца, девушка незамедлительно обратилась за помощью в полицию", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали мужчину в тот же день. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления, безработный житель областного центра. Мужчина признался в содеянном, пояснив сотрудникам полиции, что причиной поступка послужило его "бесцельно дерзкое поведение". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916518101.html

https://radiosputnik.ru/20240526/draka-1948489798.html

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949140466.html

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происшествия, мурманск, россия