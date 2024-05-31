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В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом - РИА Новости, 31.05.2024
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12:36 31.05.2024 (обновлено: 12:42 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949632775.html
В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом
В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом - РИА Новости, 31.05.2024
В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом
Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который из хулиганских побуждений угрожал убийством незнакомой женщине, причем в качестве оружия выбрал страйкбольный РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:36
2024-05-31T12:42
происшествия
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который из хулиганских побуждений угрожал убийством незнакомой женщине, причем в качестве оружия выбрал страйкбольный автомат, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Как рассказали в полиции, в дежурную часть обратилась мурманчанка 2001 года рождения с заявлением о том, что неизвестный прохожий угрожал ей физической расправой. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что девушка возвращалась домой поздно вечером, проходя по центру города (при этом в Мурманске сейчас полярный день, солнце светит круглые сутки). В какой-то момент к ней подбежал неизвестный ей мужчина с предметом, внешне похожим на автомат, и стал эмоционально угрожать физической расправой. "Как позднее выяснилось, агрессивный мужчина был вооружен страйкбольным автоматом. Испугавшись угроз незнакомца, девушка незамедлительно обратилась за помощью в полицию", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали мужчину в тот же день. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления, безработный житель областного центра. Мужчина признался в содеянном, пояснив сотрудникам полиции, что причиной поступка послужило его "бесцельно дерзкое поведение". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916518101.html
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происшествия, мурманск, россия
Происшествия, Мурманск, Россия
В Мурманске мужчина угрожал женщине страйкбольным автоматом

УМВД: В Мурманске задержали мужчину, вооруженного страйкбольным автоматом

© Кадр видео из соцсетейМужчина со страйкбольным автоматом, угрожающий прохожим в Мурманске
Мужчина со страйкбольным автоматом, угрожающий прохожим в Мурманске
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина со страйкбольным автоматом, угрожающий прохожим в Мурманске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Полицейские в Мурманске задержали мужчину, который из хулиганских побуждений угрожал убийством незнакомой женщине, причем в качестве оружия выбрал страйкбольный автомат, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Как рассказали в полиции, в дежурную часть обратилась мурманчанка 2001 года рождения с заявлением о том, что неизвестный прохожий угрожал ей физической расправой. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
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Полицейские выяснили, что девушка возвращалась домой поздно вечером, проходя по центру города (при этом в Мурманске сейчас полярный день, солнце светит круглые сутки). В какой-то момент к ней подбежал неизвестный ей мужчина с предметом, внешне похожим на автомат, и стал эмоционально угрожать физической расправой.
"Как позднее выяснилось, агрессивный мужчина был вооружен страйкбольным автоматом. Испугавшись угроз незнакомца, девушка незамедлительно обратилась за помощью в полицию", - говорится в сообщении.
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Сотрудники полиции задержали мужчину в тот же день. Им оказался 29-летний ранее судимый за имущественные преступления, безработный житель областного центра. Мужчина признался в содеянном, пояснив сотрудникам полиции, что причиной поступка послужило его "бесцельно дерзкое поведение".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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