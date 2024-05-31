https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949632607.html
Архангелогородец, прыгнувший из окна на машину пенсионерки, выплатит ущерб
Архангелогородец, прыгнувший из окна на машину пенсионерки, выплатит ущерб - РИА Новости, 31.05.2024
Архангелогородец, прыгнувший из окна на машину пенсионерки, выплатит ущерб
Новодвинский суд в Архангельской области взыскал материальный ущерб с мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения в целях эксперимента выпрыгнул из окна РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:34
2024-05-31T12:34
2024-05-31T15:17
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Новодвинский суд в Архангельской области взыскал материальный ущерб с мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения в целях эксперимента выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже на автомобиль пенсионерки, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте". В суд обратилась неработающая пенсионерка Новодвинска с требованием о возмещении материального и морального вреда. Как следует из материалов дела, в марте сосед заявительницы после длительного периода употребления алкогольных напитков решил испытать на себе последствия выхода из окна собственной кухни с высоты пятого этажа. "Осуществив намерение, он благополучно приземлился на автомобиль, принадлежащий истцу, припаркованный у дома. При этом из пояснений ответчика, данных сотрудникам правоохранительных органов, следует, что он хотел узнать разницу между падением со второго и пятого этажа", - пояснили в суде, не уточнив, удовлетворили ли мужчину результаты эксперимента. В результате падения в машине пенсионерки оказалось разбито лобовое стекло, появилась вмятина на капоте, повреждены панели внутри салона. "Пострадавшая, являющаяся неработающим пенсионером, была вынуждена оплатить дорогостоящий ремонт, указанные затраты взысканы судом в полном объеме", - говорится в сообщении. Однако моральный вред суд возмещать отказался, поскольку такая компенсация за нарушение имущественных прав может быть взыскана только в случаях, прямо предусмотренных законом, в этом случае достаточных оснований не оказалось.
https://ria.ru/20240531/moskva-1949606857.html
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происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
Архангелогородец, прыгнувший из окна на машину пенсионерки, выплатит ущерб
Суд Архангельска взыскал ущерб с мужчины, пьяным прыгнувшего с 5 этажа на машину
МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Новодвинский суд в Архангельской области взыскал материальный ущерб с мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения в целях эксперимента выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже на автомобиль пенсионерки, сообщается на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
В суд обратилась неработающая пенсионерка Новодвинска с требованием о возмещении материального и морального вреда. Как следует из материалов дела, в марте сосед заявительницы после длительного периода употребления алкогольных напитков решил испытать на себе последствия выхода из окна собственной кухни с высоты пятого этажа.
"Осуществив намерение, он благополучно приземлился на автомобиль, принадлежащий истцу, припаркованный у дома. При этом из пояснений ответчика, данных сотрудникам правоохранительных органов, следует, что он хотел узнать разницу между падением со второго и пятого этажа", - пояснили в суде, не уточнив, удовлетворили ли мужчину результаты эксперимента.
В результате падения в машине пенсионерки оказалось разбито лобовое стекло, появилась вмятина на капоте, повреждены панели внутри салона. "Пострадавшая, являющаяся неработающим пенсионером, была вынуждена оплатить дорогостоящий ремонт, указанные затраты взысканы судом в полном объеме", - говорится в сообщении.
Однако моральный вред суд возмещать отказался, поскольку такая компенсация за нарушение имущественных прав может быть взыскана только в случаях, прямо предусмотренных законом, в этом случае достаточных оснований не оказалось.