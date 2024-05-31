Белорусские пограничники задержали сборщика контрабандных БПЛА
Белорусские пограничники задержали экс-наемника, собиравшего контрабандные БПЛА
© Пограничный комитет Беларуси/TelegramЗадержание сотрудниками оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда бывшего наемника, который собирал беспилотники для контрабандистов в городе Молодечно
Задержание сотрудниками оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда бывшего наемника, который собирал беспилотники для контрабандистов в городе Молодечно
МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Белорусские пограничники задержали бывшего наемника, собиравшего БПЛА для контрабандистов, сообщает в пятницу госпогранкомитет республики.
"В среду, 29 мая, сотрудники оперативных подразделений Полоцкого пограничного отряда при силовой поддержке ОМОН ГУВД Мингориполкома в городе Молодечно задержали гражданина Республики Беларусь, причастного к перемещению товарно-материальных ценностей через государственную границу. На месте задержания обнаружены комплектующие для сборки БЛА, воздушная винтовка "кустарного производства", немецкая винтовка "Mauser", боеприпасы калибра 7.62 мм, пули для мелкокалиберной винтовки, также значки, шевроны и медали французского Иностранного легиона, нацистская символика", - сообщает комитет в Telegram-канале.
Установлено, что мужчина в период с 2000 по 2005 год проходил службу во французском Иностранном легионе и участвовал в боевых действиях на территории Африки. Со слов задержанного, в настоящее время его хобби - сборка беспилотников для личных целей.
"Мужчина помещен в изолятор временного содержания Молодечненского РОВД, в отношении него возбуждено уголовное дело", - сообщает госпогранкомитет.