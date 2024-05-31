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В Омской области рабочий погиб в бетономешалке, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2024
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09:30 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestvie-1949571984.html
В Омской области рабочий погиб в бетономешалке, сообщил источник
В Омской области рабочий погиб в бетономешалке, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2024
В Омской области рабочий погиб в бетономешалке, сообщил источник
Житель Омской области, работавший на производстве тротуарной плитки, погиб в бетономешалке, которая включилась после его падения в нее, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:30
2024-05-31T09:30
происшествия
омская область
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Житель Омской области, работавший на производстве тротуарной плитки, погиб в бетономешалке, которая включилась после его падения в нее, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. На территории завода по производству тротуарной плитки в поселке Большеречье Омской области в коробе лотка для загрузки сырья бетономешалки обнаружили тело 24-летнего мужчины. "Вечером 28 мая при очистке короба лотка для загрузки сырья бетономешалки он по неосторожности упал внутрь. От ударов молотка о короб бетономешалка включилась. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказал собеседник. По информации источника РИА Новости, проходит проверка случившегося.
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949318517.html
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945264359.html
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области рабочий погиб в бетономешалке, сообщил источник

Источник: житель Омской области погиб в бетономешалке после падения в нее

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСтроительство олимпийских объектов в Сочи
Строительство олимпийских объектов в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ОМСК, 31 мая - РИА Новости. Житель Омской области, работавший на производстве тротуарной плитки, погиб в бетономешалке, которая включилась после его падения в нее, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
На территории завода по производству тротуарной плитки в поселке Большеречье Омской области в коробе лотка для загрузки сырья бетономешалки обнаружили тело 24-летнего мужчины.
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"Вечером 28 мая при очистке короба лотка для загрузки сырья бетономешалки он по неосторожности упал внутрь. От ударов молотка о короб бетономешалка включилась. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказал собеседник.
По информации источника РИА Новости, проходит проверка случившегося.
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