https://ria.ru/20240531/primer-1949649109.html
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий - РИА Новости, 31.05.2024
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:21
2024-05-31T13:21
2024-05-31T13:21
томская область
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владимир мазур
владимир путин
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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития, сообщает в пятницу областная администрация. Глава Минобрнауки РФ в пятницу посетил регион с рабочим визитом. С губернатором Владимиром Мазуром он открыл пленарную сессию форума молодых ученых и технологических предпринимателей U-NOVUS, посетил образовательные пространства передовых инженерных школ Томского госуниверситета и Томского политехнического университета, а также оценил томские проекты в микроэлектронике. "Томская область - это регион опережающего научно-технологического развития. Сегодня перед нами стоит задача - в максимально короткие сроки внести реальный вклад в технологическое развитие. В Томске мы видим, что при должной концентрации усилий вузы способны эту задачу блестяще решать. Это прекрасный пример для других регионов, как на областном уровне формировать научно-технологическую политику", - сказал министр. Фальков отметил, что университеты должны выстраивать более тесную кооперацию с компаниями, государством и инвесторами. В этом смысле многие федеральные инструменты поддержки нацелены именно на решение этой задачи. В частности, это программа "Приоритет-2030", проекты "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что томская наука находится в передовиках по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета. "Лидерство всегда тяжело удерживать. Можно достичь результата, но удержать этот результат намного сложнее. Мы этот результат показываем, в том числе, благодаря федеральной поддержке нашей высшей школы и науки. И будем продолжать работать в этом направлении, решать поставленную президентом России задачу вместе с университетским, академическим сообществом и нашими технологичными компаниями", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томская область, томск, валерий фальков, владимир мазур, владимир путин, томский политехнический университет
Томская область, Россия, Томская область, Томск, Валерий Фальков, Владимир Мазур, Владимир Путин, Томский политехнический университет
ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития, сообщает в пятницу областная администрация.
Глава Минобрнауки РФ в пятницу посетил регион с рабочим визитом. С губернатором Владимиром Мазуром
он открыл пленарную сессию форума молодых ученых и технологических предпринимателей U-NOVUS, посетил образовательные пространства передовых инженерных школ Томского госуниверситета и Томского политехнического университета
, а также оценил томские проекты в микроэлектронике.
"Томская область - это регион опережающего научно-технологического развития. Сегодня перед нами стоит задача - в максимально короткие сроки внести реальный вклад в технологическое развитие. В Томске
мы видим, что при должной концентрации усилий вузы способны эту задачу блестяще решать. Это прекрасный пример для других регионов, как на областном уровне формировать научно-технологическую политику", - сказал министр.
Фальков отметил, что университеты должны выстраивать более тесную кооперацию с компаниями, государством и инвесторами. В этом смысле многие федеральные инструменты поддержки нацелены именно на решение этой задачи. В частности, это программа "Приоритет-2030", проекты "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства".
Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что томская наука находится в передовиках по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина
по достижению технологического суверенитета.
"Лидерство всегда тяжело удерживать. Можно достичь результата, но удержать этот результат намного сложнее. Мы этот результат показываем, в том числе, благодаря федеральной поддержке нашей высшей школы и науки. И будем продолжать работать в этом направлении, решать поставленную президентом России задачу вместе с университетским, академическим сообществом и нашими технологичными компаниями", - сказал он.