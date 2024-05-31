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Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий

Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий - РИА Новости, 31.05.2024

Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:21

2024-05-31T13:21

2024-05-31T13:21

томская область

россия

томская область

томск

валерий фальков

владимир мазур

владимир путин

томский политехнический университет

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ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития, сообщает в пятницу областная администрация. Глава Минобрнауки РФ в пятницу посетил регион с рабочим визитом. С губернатором Владимиром Мазуром он открыл пленарную сессию форума молодых ученых и технологических предпринимателей U-NOVUS, посетил образовательные пространства передовых инженерных школ Томского госуниверситета и Томского политехнического университета, а также оценил томские проекты в микроэлектронике. "Томская область - это регион опережающего научно-технологического развития. Сегодня перед нами стоит задача - в максимально короткие сроки внести реальный вклад в технологическое развитие. В Томске мы видим, что при должной концентрации усилий вузы способны эту задачу блестяще решать. Это прекрасный пример для других регионов, как на областном уровне формировать научно-технологическую политику", - сказал министр. Фальков отметил, что университеты должны выстраивать более тесную кооперацию с компаниями, государством и инвесторами. В этом смысле многие федеральные инструменты поддержки нацелены именно на решение этой задачи. В частности, это программа "Приоритет-2030", проекты "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что томская наука находится в передовиках по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета. "Лидерство всегда тяжело удерживать. Можно достичь результата, но удержать этот результат намного сложнее. Мы этот результат показываем, в том числе, благодаря федеральной поддержке нашей высшей школы и науки. И будем продолжать работать в этом направлении, решать поставленную президентом России задачу вместе с университетским, академическим сообществом и нашими технологичными компаниями", - сказал он.

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Алёна Пава

россия, томская область, томск, валерий фальков, владимир мазур, владимир путин, томский политехнический университет