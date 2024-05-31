Рейтинг@Mail.ru
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область
Томская область
 
13:21 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/primer-1949649109.html
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий - РИА Новости, 31.05.2024
Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:21
2024-05-31T13:21
томская область
россия
томская область
томск
валерий фальков
владимир мазур
владимир путин
томский политехнический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949652760_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_2b84e63b4ff5a5e4dda7342b12df9678.jpg
ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития, сообщает в пятницу областная администрация. Глава Минобрнауки РФ в пятницу посетил регион с рабочим визитом. С губернатором Владимиром Мазуром он открыл пленарную сессию форума молодых ученых и технологических предпринимателей U-NOVUS, посетил образовательные пространства передовых инженерных школ Томского госуниверситета и Томского политехнического университета, а также оценил томские проекты в микроэлектронике. "Томская область - это регион опережающего научно-технологического развития. Сегодня перед нами стоит задача - в максимально короткие сроки внести реальный вклад в технологическое развитие. В Томске мы видим, что при должной концентрации усилий вузы способны эту задачу блестяще решать. Это прекрасный пример для других регионов, как на областном уровне формировать научно-технологическую политику", - сказал министр. Фальков отметил, что университеты должны выстраивать более тесную кооперацию с компаниями, государством и инвесторами. В этом смысле многие федеральные инструменты поддержки нацелены именно на решение этой задачи. В частности, это программа "Приоритет-2030", проекты "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства". Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что томская наука находится в передовиках по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета. "Лидерство всегда тяжело удерживать. Можно достичь результата, но удержать этот результат намного сложнее. Мы этот результат показываем, в том числе, благодаря федеральной поддержке нашей высшей школы и науки. И будем продолжать работать в этом направлении, решать поставленную президентом России задачу вместе с университетским, академическим сообществом и нашими технологичными компаниями", - сказал он.
https://ria.ru/20240409/kompozity-1938879968.html
https://ria.ru/20240403/kadry-1937609112.html
россия
томская область
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949652760_38:0:1099:796_1920x0_80_0_0_2687fafdb75995c8530f0c0419ad94ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, томская область, томск, валерий фальков, владимир мазур, владимир путин, томский политехнический университет
Томская область, Россия, Томская область, Томск, Валерий Фальков, Владимир Мазур, Владимир Путин, Томский политехнический университет

Фальков назвал Томскую область примером развития науки и технологий

© Фото : Администрация Томской областиГлава Минобрнауки Валерий Фальков с губернатором Томской области Владимиром Мазуром на пленарной сессии форума молодых ученых
Глава Минобрнауки Валерий Фальков с губернатором Томской области Владимиром Мазуром на пленарной сессии форума молодых ученых - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Администрация Томской области
Глава Минобрнауки Валерий Фальков с губернатором Томской области Владимиром Мазуром на пленарной сессии форума молодых ученых
Читать ria.ru в
ТОМСК, 31 мая – РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Томскую область примером для других регионов страны в части научно-технологического развития, сообщает в пятницу областная администрация.
Глава Минобрнауки РФ в пятницу посетил регион с рабочим визитом. С губернатором Владимиром Мазуром он открыл пленарную сессию форума молодых ученых и технологических предпринимателей U-NOVUS, посетил образовательные пространства передовых инженерных школ Томского госуниверситета и Томского политехнического университета, а также оценил томские проекты в микроэлектронике.
Производство композиционных материалов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза
9 апреля, 16:31
"Томская область - это регион опережающего научно-технологического развития. Сегодня перед нами стоит задача - в максимально короткие сроки внести реальный вклад в технологическое развитие. В Томске мы видим, что при должной концентрации усилий вузы способны эту задачу блестяще решать. Это прекрасный пример для других регионов, как на областном уровне формировать научно-технологическую политику", - сказал министр.
Фальков отметил, что университеты должны выстраивать более тесную кооперацию с компаниями, государством и инвесторами. В этом смысле многие федеральные инструменты поддержки нацелены именно на решение этой задачи. В частности, это программа "Приоритет-2030", проекты "Передовые инженерные школы" и "Платформа университетского технологического предпринимательства".
Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что томская наука находится в передовиках по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета.
"Лидерство всегда тяжело удерживать. Можно достичь результата, но удержать этот результат намного сложнее. Мы этот результат показываем, в том числе, благодаря федеральной поддержке нашей высшей школы и науки. И будем продолжать работать в этом направлении, решать поставленную президентом России задачу вместе с университетским, академическим сообществом и нашими технологичными компаниями", - сказал он.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мазур: Томская область усилит подготовку квалифицированных кадров
3 апреля, 15:26
 
Томская областьРоссияТомская областьТомскВалерий ФальковВладимир МазурВладимир ПутинТомский политехнический университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала