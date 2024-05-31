https://ria.ru/20240531/pozharnye-1949488248.html

Тушить, искать, разгребать: чем могут удивить пожарные Москвы

Тушить, искать, разгребать: чем могут удивить пожарные Москвы - РИА Новости, 31.05.2024

Тушить, искать, разгребать: чем могут удивить пожарные Москвы

Пожарной охране Москвы в этом году исполняется 220 лет. Свою историю городская служба ведет с 1804 года, когда власти сняли с жителей обязанность содержания... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:00

2024-05-31T09:00

2024-05-31T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

безопасность

городское хозяйство москвы

пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

гочсипб

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Пожарной охране Москвы в этом году исполняется 220 лет. Свою историю городская служба ведет с 1804 года, когда власти сняли с жителей обязанность содержания пожарных и организовали первую профессиональную команду огнеборцев. Сегодня сотрудники пожарной охраны не только тушат пожары и спасают людей из огня, но и ликвидируют последствия ДТП, участвуют в поисково-спасательных операциях и помогают медикам в транспортировке пострадавших. Как устроена работа Пожарно-спасательного центра Москвы, читайте в материале РИА Новости.Техника работыВ Пожарно-спасательном центре (ПСЦ) столицы работают более 4 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые обладают не только навыками тушения пожаров. Каждый спасатель умеет управлять спецтранспортом, оказывать психологическую поддержку и первую помощь на месте происшествия, организовывать необходимые мероприятия по ликвидации последствий происшествий, осуществлять разведку.В распоряжении пожарных ПСЦ – сотни единиц современной пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования. Так, к примеру, для спасения пострадавших в условиях плотной застройки московские спасатели используют новейший подъемник "Спайдер".Среди уникальной пожарно-спасательной техники специалистов ПСЦ такие образцы, как снегоболотоходы "Линкор", насосно-рукавный комплекс "Водолей", роботизированный комплекс МРК-60.Помощь с воздухаК тушению масштабных пожаров и природных возгораний при необходимости привлекаются силы Московского авиационного центра (МАЦ), они же становятся незаменимым ресурсом для оперативной транспортировки пострадавших в медицинские учреждения. В ведении экипажей пожарных и санитарных вертолетов авиацентра – тушение высотных и площадных пожаров, ежедневная эвакуация пострадавших с мест ДТП и других происшествий, пациентов с инфарктами и инсультами.Авиационный парк МАЦ состоит из пожарных КА-32, и Ми 26Т, санитарных бортов ВК117С-2 и многофункционального Bell 429. Также в учреждении работает служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения – это 26 спасателей-универсалов, которые могут прибыть к людям, оказавшимся в беде, как на специальном автомобиле, так и на борту вертолета, если пострадавшие находятся в труднодоступном для другой техники месте.Обучение в режиме нон-стопСпасатели и пожарные Москвы регулярно оттачивают свои профессиональные навыки на учебно-тренировочных занятиях с помощью специализированных тренажеров и комплексов, имитирующих условия реальных мест происшествия: скалодромов, теплодымокамер, учебных башен.В основном занятия проходят на учебно-тренировочной площадке департамента ГОЧСиПБ, которая была полностью реконструирована в 2018 году. Ее оснастили новыми многофункциональными тренажерами. Сейчас на территории площадки создана 21 учебная точка для отработки алгоритмов ликвидации различных происшествий в условиях максимально приближенных к реальным.Спасатели-байкерыВесной и летом на дежурство в столице заступают спасатели на мотоциклах. Благодаря маневренному транспорту специалисты подразделения первыми прибывают на место происшествия и приступают к разведке и оказанию первой помощи.Мотоциклы укомплектованы электрогидравлическими инструментами, аптечками, огнетушителями. Во время праздников и каникул, а также в пожароопасные периоды в течение летнего сезона пожарные и спасатели Москвы переходят на усиленный режим работы, обеспечивая безопасность горожан.Пожарный корабльПринимать участие в тушении пожаров специалисты могут, буквально находясь на воде. Всем необходимым для этого оборудован пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, имеющий три лафетных ствола – два на носу, один – на корме. Выброс воды из них достигает до 100 метров. В машинном отделении расположены четыре дизельных пожарных насоса. Каждый может подавать до 90 литров воды в секунду.Управляются лафеты в том числе дистанционно – при помощи специальных пультов из рубки, а также в ручном режиме.Квалифицированные энтузиастыПомогают пожарным добровольческие формирования, которые спасательные службы города привлекают при необходимости. Стать добровольцем при желании может любой совершеннолетний москвич. Для этого необходимо пройти курс обучения, часть которого состоит из физической подготовки.В рамках курса кандидатов в спасатели-добровольцы обучают оказанию первой помощи, ликвидации последствий ЧС различных категорий, обращению с оборудованием и методам психологической помощи пострадавшим.Добровольцев привлекают для поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и для помощи пострадавшим. Как правило, резервисты добровольческих формирований дежурят не реже раза в месяц, но могут и чаще, если позволяет время.

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https://ria.ru/20240214/ogon-1926884331.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, безопасность, городское хозяйство москвы, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, гочсипб