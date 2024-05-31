https://ria.ru/20240531/pozhar-1949787902.html

Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам

Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам - РИА Новости, 31.05.2024

Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам

Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:40

2024-05-31T20:40

2024-05-31T20:40

происшествия

садовое кольцо (москва)

москва

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном дворе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар вспыхнул в деревянном особняке в пятницу вечером. Здание находилось на реконструкции. Открытое горение было ликвидировано в 19.02 мск. В настоящее время идет проливка конструкций. Движение по Люсиновской улице в сторону области ограничено, машины передвигаются по одной полосе. Пробка начинается от Садового кольца. Движение общественного транспорта по Люсиновской также затруднено. На месте работают пожарные машины, дежурят машины скорой помощи, а также экипажи ДПС.

https://ria.ru/20240531/pozhar-1949735262.html

садовое кольцо (москва)

москва

россия

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2024

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происшествия, садовое кольцо (москва), москва, россия