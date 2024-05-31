https://ria.ru/20240531/pozhar-1949787902.html
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам - РИА Новости, 31.05.2024
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам
Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949736853_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_9e74e545ceabbe13c4cc5fd5c6b0258f.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном дворе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар вспыхнул в деревянном особняке в пятницу вечером. Здание находилось на реконструкции. Открытое горение было ликвидировано в 19.02 мск. В настоящее время идет проливка конструкций. Движение по Люсиновской улице в сторону области ограничено, машины передвигаются по одной полосе. Пробка начинается от Садового кольца. Движение общественного транспорта по Люсиновской также затруднено. На месте работают пожарные машины, дежурят машины скорой помощи, а также экипажи ДПС.
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949735262.html
садовое кольцо (москва)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949736853_160:0:1112:714_1920x0_80_0_0_22c99ddc363b1db9e7577b9465cb6727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, садовое кольцо (москва), москва, россия
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва, Россия
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам
Загоревшийся дом на Люсиновской улице в Москве принадлежал купцам Ирошниковым