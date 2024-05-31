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Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам - РИА Новости, 31.05.2024
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20:40 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949787902.html
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам - РИА Новости, 31.05.2024
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам
Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:40
2024-05-31T20:40
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном дворе, передает корреспондент РИА Новости. Пожар вспыхнул в деревянном особняке в пятницу вечером. Здание находилось на реконструкции. Открытое горение было ликвидировано в 19.02 мск. В настоящее время идет проливка конструкций. Движение по Люсиновской улице в сторону области ограничено, машины передвигаются по одной полосе. Пробка начинается от Садового кольца. Движение общественного транспорта по Люсиновской также затруднено. На месте работают пожарные машины, дежурят машины скорой помощи, а также экипажи ДПС.
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происшествия, садовое кольцо (москва), москва, россия
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва, Россия
Загоревшийся в Москве особняк принадлежал купцам

Загоревшийся дом на Люсиновской улице в Москве принадлежал купцам Ирошниковым

© РИА НовостиМесто пожара в здании на Люсиновской улице в Москве
Место пожара в здании на Люсиновской улице в Москве
© РИА Новости
Место пожара в здании на Люсиновской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дом на Люсиновской улице в Москве, в котором в пятницу произошел пожар, был построен после 1852 года и принадлежал купцам Ирошниковым, торговавшим в Мытном дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар вспыхнул в деревянном особняке в пятницу вечером. Здание находилось на реконструкции. Открытое горение было ликвидировано в 19.02 мск. В настоящее время идет проливка конструкций.
Движение по Люсиновской улице в сторону области ограничено, машины передвигаются по одной полосе. Пробка начинается от Садового кольца. Движение общественного транспорта по Люсиновской также затруднено.
На месте работают пожарные машины, дежурят машины скорой помощи, а также экипажи ДПС.
Место пожара в здании на Люсиновской улице в Москве. 31 мая 2024
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ПроисшествияСадовое кольцо (Москва)МоскваРоссия
 
 
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