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В Москве потушили открытый огонь в реконструируемом здании
В Москве потушили открытый огонь в реконструируемом здании - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве потушили открытый огонь в реконструируемом здании
Открытое горение в реконструируемом здании в центре Москвы ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:16
2024-05-31T20:16
2024-05-31T20:19
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Открытое горение в реконструируемом здании в центре Москвы ликвидировано, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."В 19.02 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве потушили открытый огонь в реконструируемом здании
МЧС: в центре Москвы потушили открытый огонь в реконструируемом здании