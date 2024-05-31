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В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве - РИА Новости, 31.05.2024
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20:05 31.05.2024 (обновлено: 20:11 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949780923.html
В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве
В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве - РИА Новости, 31.05.2024
В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве
Удар молнии, предположительно, стал причиной пожара в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:05
2024-05-31T20:11
происшествия
ростовская область
тарасовский район
россия
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Удар молнии, предположительно, стал причиной пожара в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее МЧС сообщило о возгорании лесной подстилки Тарасовского лесничества. Площадь пожара составила 52 гектара. "На территории Тарасовского района - лесной пожар. Возгорание обнаружено работниками лесного хозяйства при патрулировании. Причинами пожара, предположительно, стал удар молнии", - написал губернатор в Telegram. В тушении задействованы силы и средства в количестве 121 человек и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
ростовская область
тарасовский район
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происшествия, ростовская область, тарасовский район, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Тарасовский район, Россия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве

Голубев: пожар в лесничестве в Ростовской области возник, вероятно, из-за молнии

© МЧС России/TelegramМесто пожара в лесничестве в Ростовской области
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Удар молнии, предположительно, стал причиной пожара в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее МЧС сообщило о возгорании лесной подстилки Тарасовского лесничества. Площадь пожара составила 52 гектара.
"На территории Тарасовского района - лесной пожар. Возгорание обнаружено работниками лесного хозяйства при патрулировании. Причинами пожара, предположительно, стал удар молнии", - написал губернатор в Telegram.
В тушении задействованы силы и средства в количестве 121 человек и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в лесничестве в Ростовской области
Место пожара в лесничестве в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
 
ПроисшествияРостовская областьТарасовский районРоссияВасилий ГолубевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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