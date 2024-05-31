https://ria.ru/20240531/pozhar-1949780923.html

В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве

В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве - РИА Новости, 31.05.2024

В Ростовской области рассказали о возможной причине пожара в лесничестве

Удар молнии, предположительно, стал причиной пожара в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:05

2024-05-31T20:05

2024-05-31T20:11

происшествия

ростовская область

тарасовский район

россия

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949776941_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_c5722095f2cb2b4d284ca791d59ef3b3.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Удар молнии, предположительно, стал причиной пожара в лесничестве в Тарасовском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее МЧС сообщило о возгорании лесной подстилки Тарасовского лесничества. Площадь пожара составила 52 гектара. "На территории Тарасовского района - лесной пожар. Возгорание обнаружено работниками лесного хозяйства при патрулировании. Причинами пожара, предположительно, стал удар молнии", - написал губернатор в Telegram. В тушении задействованы силы и средства в количестве 121 человек и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

ростовская область

тарасовский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, тарасовский район, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)