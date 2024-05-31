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В Москве локализовали пожар в реконструируемом здании
В Москве локализовали пожар в реконструируемом здании - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве локализовали пожар в реконструируемом здании
Пожар, который произошел в реконструируемом здании в центре Москвы, локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:37
2024-05-31T17:37
2024-05-31T17:53
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар, который произошел в реконструируемом здании в центре Москвы, локализован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Благодаря слаженной работе в 17.30 пожар был локализован", - сказали в ведомстве.Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве локализовали пожар в реконструируемом здании
МЧС: в центре Москвы локализовали пожар в реконструируемом здании