https://ria.ru/20240531/pozhar-1949735262.html

Появились подробности пожара в здании в центре Москвы

Появились подробности пожара в здании в центре Москвы - РИА Новости, 31.05.2024

Появились подробности пожара в здании в центре Москвы

Кровля находящегося на реконструкции здания загорелась в пятницу на площади около 100 квадратных метров на улице Люсиновская в центре Москвы, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:11

2024-05-31T17:11

2024-05-31T17:22

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кровля находящегося на реконструкции здания загорелась в пятницу на площади около 100 квадратных метров на улице Люсиновская в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 16.01 поступило сообщение о пожаре на кровле находящегося на реконструкции двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составляет около 100 "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.Позже появились сообщения об увеличении площади пожара до 300 квадратных метров

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москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, москва