https://ria.ru/20240531/pozhar-1949735262.html
Появились подробности пожара в здании в центре Москвы
Появились подробности пожара в здании в центре Москвы - РИА Новости, 31.05.2024
Появились подробности пожара в здании в центре Москвы
Кровля находящегося на реконструкции здания загорелась в пятницу на площади около 100 квадратных метров на улице Люсиновская в центре Москвы, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:11
2024-05-31T17:11
2024-05-31T17:22
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кровля находящегося на реконструкции здания загорелась в пятницу на площади около 100 квадратных метров на улице Люсиновская в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 16.01 поступило сообщение о пожаре на кровле находящегося на реконструкции двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь пожара составляет около 100 "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.Позже появились сообщения об увеличении площади пожара до 300 квадратных метров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва
Появились подробности пожара в здании в центре Москвы
На Люсиновской улице загорелась кровля находящегося на реконструкции здания
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кровля находящегося на реконструкции здания загорелась в пятницу на площади около 100 квадратных метров на улице Люсиновская в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 16.01 поступило сообщение о пожаре на кровле находящегося на реконструкции двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет около 100 "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.
Позже появились сообщения об увеличении площади пожара до 300 квадратных метров