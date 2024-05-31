https://ria.ru/20240531/pozhar-1949684101.html

В Пермском крае потушили пожар на мусорном полигоне

В Пермском крае потушили пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 31.05.2024

В Пермском крае потушили пожар на мусорном полигоне

Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске ликвидирован, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:42

2024-05-31T14:42

2024-05-31T14:54

происшествия

пермский край

краснокамск

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске ликвидирован, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС. В среду глава Краснокамского округа Игорь Быкариз сообщал, что днем загорелась свалка твердых коммунальных отходов. По данным краевого МЧС, 29 мая в 16.39 (14.39 мск) пожар был локализован, открытое горение ликвидировали в этот же день в 17.55 (15.55 мск). На месте ЧП работали 35 спасателей и 16 единиц техники. "Пожар на полигоне полностью ликвидирован. Его площадь составила 3000 квадратных метров", - рассказали в ведомстве в пятницу. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. В открытых источниках указано, что площадь городской свалки составляет 37 гектаров.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

пермский край

краснокамск

пермь

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происшествия, пермский край, краснокамск, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)