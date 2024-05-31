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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали - РИА Новости, 31.05.2024
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушен, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:19
2024-05-31T06:19
2024-05-31T06:30
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушен, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.Ранее в 3.57 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые."По информации МЧС Краснодарского края, пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 92 человека и 30 единиц техники, в том числе 70 человек личного состава МЧС РФ и 22 единицы техники.Позже глава Темрюкского района Федор Бабенков в социальных сетях сообщил, что в результате удара пострадали два сотрудника нефтебазы.
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краснодарский край, темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Краснодарский край, Темрюкский район, Происшествия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили