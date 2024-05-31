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В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 31.05.2024
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00:29 31.05.2024 (обновлено: 10:23 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pozhar-1949539243.html
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 31.05.2024
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
Пожарные тушат овощебазу в хуторе Калинино в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:29
2024-05-31T10:23
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожарные тушат овощебазу в хуторе Калинино в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В хуторе Калинино пожарные ведомства локализовали огонь на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 56 специалистов и 17 единиц техники.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелась овощебаза

На Кубани загорелась овощебаза на площади 1,5 тысячи квадратных метров

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на овощебазе в хуторе Калинино Краснодарского края. 31 мая 2024
Ликвидация пожара на овощебазе в хуторе Калинино Краснодарского края. 31 мая 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на овощебазе в хуторе Калинино Краснодарского края. 31 мая 2024
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожарные тушат овощебазу в хуторе Калинино в Краснодарском крае, возгорание локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В хуторе Калинино пожарные ведомства локализовали огонь на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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