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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем пожарную охрану Москвы - РИА Новости, 31.05.2024
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13:19 31.05.2024 (обновлено: 13:20 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/pozdravleniya-1949641688.html
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем пожарную охрану Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем пожарную охрану Москвы - РИА Новости, 31.05.2024
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем пожарную охрану Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с юбилеем, ей исполняется 220 лет. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:19
2024-05-31T13:20
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с юбилеем, ей исполняется 220 лет. "Сегодня Пожарная охрана Москвы празднует свой юбилей. Это важнейшей городской службе исполнилось 220 лет! ... От имени москвичей я поздравляю московский пожарный гарнизон с замечательной юбилейной датой! Мало кто в мире может соперничать в профессионализме с Пожарной охраной Москвы. Благодаря ей наш город занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира", - написал мэр в своем личном блоге. Собянин отметил, что в московском гарнизоне трудятся порядка 18 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры Службы 112, водители и многие другие. Мэр подчеркнул, что в среднем столичные пожарные прибывают на место вызова за 6,5 минуты, благодаря систематической профилактике с 2011 года количество пожаров сократилось более чем в три раза. "В целях модернизации пожарной службы с 2011 года мы закупили свыше 820 единиц крупной техники и более 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования. Технику закупаем с учетом особенностей Москвы – многоэтажная застройка, узкие улицы в центре, уникальные памятники архитектуры, парки и лесные массивы – городской ландшафт многообразен, и нужно быть готовым ко всему. Поэтому сегодня в арсенале пожарных есть вертолеты для тушения пожаров и эвакуации пострадавших, а также многоцелевые пожарно-спасательные корабли "Полковник Чернышев" и "Надежда", предназначенные для ликвидации происшествий как на акватории, так и на береговой линии московских рек", - написал Собянин.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, сергей собянин, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, гочсипб, безопасность, пожарные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Сергей Собянин, Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ГОЧСиПБ, Безопасность, пожарные

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем пожарную охрану Москвы

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с юбилеем, ей исполняется 220 лет.
"Сегодня Пожарная охрана Москвы празднует свой юбилей. Это важнейшей городской службе исполнилось 220 лет! ... От имени москвичей я поздравляю московский пожарный гарнизон с замечательной юбилейной датой! Мало кто в мире может соперничать в профессионализме с Пожарной охраной Москвы. Благодаря ей наш город занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира", - написал мэр в своем личном блоге.
Собянин отметил, что в московском гарнизоне трудятся порядка 18 тысяч высококвалифицированных специалистов, среди которых пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры Службы 112, водители и многие другие.
Мэр подчеркнул, что в среднем столичные пожарные прибывают на место вызова за 6,5 минуты, благодаря систематической профилактике с 2011 года количество пожаров сократилось более чем в три раза.
«
"В целях модернизации пожарной службы с 2011 года мы закупили свыше 820 единиц крупной техники и более 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и оборудования. Технику закупаем с учетом особенностей Москвы – многоэтажная застройка, узкие улицы в центре, уникальные памятники архитектуры, парки и лесные массивы – городской ландшафт многообразен, и нужно быть готовым ко всему. Поэтому сегодня в арсенале пожарных есть вертолеты для тушения пожаров и эвакуации пострадавших, а также многоцелевые пожарно-спасательные корабли "Полковник Чернышев" и "Надежда", предназначенные для ликвидации происшествий как на акватории, так и на береговой линии московских рек", - написал Собянин.
Сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы на учениях - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Тушить, искать, разгребать: чем могут удивить пожарные Москвы
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияСергей СобянинПожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасностиГОЧСиПББезопасностьпожарные
 
 
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