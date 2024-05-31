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Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 31.05.2024
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16:44 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pogoda-1949725876.html
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 31.05.2024
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня пятницы в Москве, сообщается на сайте столичного главка РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:44
2024-05-31T16:44
общество
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня пятницы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 16 до 23 часов 31 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 16 до 23 часов 31 мая местами в Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/moskva-1949655171.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о дожде с грозой

МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве и области в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня пятницы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 16 до 23 часов 31 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 16 до 23 часов 31 мая местами в Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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