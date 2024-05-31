https://ria.ru/20240531/pogoda-1949568793.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в последний день весны

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:11

2024-05-31T09:11

2024-05-31T09:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться в зоне влияния малоградиентного барического поля. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы, по югу области в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от 26 до 31 градуса тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода