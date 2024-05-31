https://ria.ru/20240531/pogoda-1949568793.html
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны - РИА Новости, 31.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:11
2024-05-31T09:11
2024-05-31T09:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888673893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c872263f50a5638d853d17ddd5580ad.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться в зоне влияния малоградиентного барического поля. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы, по югу области в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от 26 до 31 градуса тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888673893_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1c97d3cdda63e0b539ecc61599772f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в последний день весны
Синоптик Леус: в Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и до 30 градусов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет находиться в зоне влияния малоградиентного барического поля. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы, по югу области в отдельных районах не исключен град. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от 26 до 31 градуса тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.